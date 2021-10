Shiba Inu (SHIB) brise la 8e place du Crypto Top 10 avec un rallye sans précédent

Shiba Inu est peut-être l’une des crypto-monnaies dont on parle le plus actuellement dans l’espace. La pièce meme avait réussi à émerger de l’obscurité croissante à la pointe du marché de la cryptographie. Alors que le marché au sens large a souffert aux côtés des principaux bitcoins de crypto-monnaie, Shiba Inu a eu d’autres projets. En établissant son propre modèle de croissance, la valeur de l’actif avait rebondi à un nouveau record historique mercredi.

Sa cassure au-dessus de 0,00004 $ et la baisse subséquente avaient conduit le marché à croire que le rallye serait de courte durée. SHIB était rapidement revenu à la fourchette de 0,00003 $ après avoir atteint son nouveau plus haut historique. Mais contrairement aux attentes, il avait repris son rallye et cette fois, son prix avait encore doublé, culminant au-dessus de 0,00008 $. Le prix du SHIB, en plus de son offre totale, a placé la pièce dans le top dix des crypto-monnaies et a dépassé son rival Dogecoin.

Lecture connexe | Pourquoi Shiba Inu (SHIB) a récupéré 266% après le plus grand déversement de son histoire

Jouer avec les gros chiens

L’entrée de Shiba Inu dans le top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière l’a placé dans une position où il doit entreprendre des projets plus importants. Un problème pour SHIB continue d’être son manque de cas d’utilisation. Dépasser Dogecoin, qui figure depuis un certain temps dans le top 10, signifie que le projet devra évoluer s’il veut conserver sa position prestigieuse. Doge a utilisé son application comme option de paiement pour l’extension de son cas d’utilisation. Reste à savoir ce que SHIB utilisera pour consolider sa place dans le top 10.

Les gammes de prix SHIB à 0,00007296 $ | Source : SHIBUSD sur TradingView.com

Le prix du meme coin, même s’il n’a pas faibli en l’absence de cas d’usage. Dans ce qui semble être un marché poussé par le battage médiatique, le prix du SHIB a maintenu sa dynamique haussière pendant plus de trois semaines.

La principale poussée vers l’altcoin a été des retours massifs. Il a réalisé des gains de plus de 1000% sur son récent rallye et la dynamique de 0,0001 $ s’est poursuivie.

Shiba Inu est peut-être là pour rester

La communauté Shiba Inu a continué à faire pression pour qu’elle apparaisse dans Robinhood. Public.com, un concurrent direct de Robinhood, avait répertorié la pièce meme la semaine dernière à la lumière d’une demande accrue. Cependant, il n’y a toujours pas de nouvelles de Robinhood sur le prix de l’actif. Alors que le marché attend la décision de la plateforme de trading, il y a eu une évolution intéressante dans la valorisation des deux actifs.

Lecture connexe | Shiba Inu (SHIB) bondit de 50% à ATH au milieu des rumeurs de Robinhood

Le rallye de SHIB a fait que la valorisation totale des actifs a dépassé les 40 milliards de dollars. Cela l’a aidé à battre des devises comme Dogecoin et DOT pour grimper dans le top 10 des crypto-monnaies. Mais ce ne sont pas les seuls projets notables que Shiba Inu a surmontés. Robinhood, dans lequel le meme coin n’a pas encore été répertorié, ne vaut que 30 milliards de dollars. Cela signifie que la valorisation de SHIB est supérieure à celle de Robinhood.

Image en vedette de Coingape, graphique de TradingView.com