Shiba Inu ($SHIB): Des performances éblouissantes l’aident à devenir la 11e crypto la plus précieuse

Shiba Token ($SHIB), le jeton natif du projet de cryptographie 100 % géré par la communauté et basé sur Ethereum Shiba Inu, a bondi de 50 % au cours des dernières 24 heures pour devenir le 11e crypto-actif le plus précieux (par capitalisation boursière).

Voici comment Coinbase a décrit la crypto-monnaie basée sur les mèmes de chien dans un article de blog le 15 juin lorsqu’il a annoncé que SHIB serait répertorié sur Coinbase Pro, sa plateforme de trading pour les traders expérimentés et professionnels :

« Shiba Inu (SHIB) est un jeton qui aspire à être une alternative basée sur Ethereum à Dogecoin (DOGE), le memecoin populaire. Contrairement au Bitcoin, qui est conçu pour être rare, le SHIB est intentionnellement abondant – avec un approvisionnement en circulation d’un quadrillion. L’écosystème Shiba Inu Token soutient des projets tels qu’un incubateur d’art NFT et le développement d’un échange décentralisé appelé Shibaswap.

Selon les données de TradingView, sur l’échange crypto FTX, à 11h18 UTC le 24 octobre, le prix SHIB a atteint 0,00004440 $ pour établir un nouveau record historique.

Actuellement (à 14h50 le 24 octobre), SHIB-USD se négocie autour de 0,0004230 $, ce qui signifie qu’il a augmenté de 50,21% au cours des dernières 24 heures. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est qu’au cours du dernier mois, le $ SHIB a augmenté de 488,31% par rapport à l’USD :

Graphique des prix SHIB-USD sur un mois (FTX) par TradingView

Avec le puissant rallye de $ SHIB apparemment prêt à amener la crypto-monnaie extrêmement populaire basée sur les mèmes dans le top 10, les analystes de crypto ont du mal à comprendre ce qui fait augmenter le prix de $ SHIB.

Par exemple, l’influenceur crypto « Coin Bureau » (« @coinbureau » sur Twitter), qui a été optimiste sur le projet Shiba Inu au cours des derniers mois, a publié le tweet suivant plus tôt dans la journée :

$SHIB est presque dans le top 10 🤯 Honnêtement, je ne sais pas ce qui motive le rallye et à ce stade, j’ai trop peur de demander… – Coin Bureau (guy.eth) (@coinbureau) 24 octobre 2021

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube « Coin Bureau » le 3 juillet, l’animateur pseudonyme de l’émission a déclaré aux plus de 1,14 million d’abonnés de la chaîne qu' »il pourrait y avoir plus à ce jeton qui saute aux yeux ».

Voici quelques faits saillants des commentaires de l’influenceur crypto à propos de SHIB :

Shiba Inu a été créé en août 2020 par le programmeur pseudonyme Ryoshi, qui a déclaré dans son premier article sur Medium que ce projet était essentiellement « une expérience de gouvernance communautaire et de décentralisation ». Selon Ryoshi, le projet a démarré après avoir eu une discussion avec un développeur anonyme lors de la conférence Devcon V d’Ethereum (qui a eu lieu au Japon) en 2019 et apparemment cette personne a créé le contrat intelligent Shiba Inu sur Ethereum. En février 2021, alors qu’il y avait un énorme intérêt pour Dogecoin, Ryoshi a de nouveau écrit à propos de SHIB, disant qu’il « avait pris feu ». En avril, la communauté Shiba Inu a publié la version 1 de son livre blanc (ou « WoofPaper v1 »). Comme le souligne le site Web de Shiba Inu, SHIB est désormais plus qu’un simple jeton – c’est « un jeton décentralisé qui a évolué en un écosystème dynamique ». L’écosystème Shiba Inu se concentre principalement sur la finance décentralisée (DeFi). Le code de son échange décentralisé (DEX), qui s’appelle ShibaSwap, est actuellement en cours d’audit par CertiK. Ryoshi est probablement une personne ayant des « liens étroits » avec des personnes importantes de la communauté Ethereum et ne possède apparemment aucun jeton SHIB. Contrairement à Dogecoin, Shiba Inu semble avoir des développeurs sérieusement «prolifiques» qui y travaillent.

