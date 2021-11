Shiba Inu (SHIB) est cotée à la bourse Gemini

Shiba Inu (SHIB / USD) a commencé à attirer l’attention le mois dernier, et cela ne semble pas s’atténuer. La semaine dernière, le tueur de Dogecoin (DOGE/USD) était coté sur Gemini, l’une des principales plateformes d’échange au monde.

Dans une annonce publiée le 12 novembre 2021, Gemini a déclaré qu’il prendrait en charge un large éventail de crypto-monnaies, notamment Shiba Inu, Audius, Quant, Wrapped Centrifuge, Numeraire, Burn, etc.

Gemini répertorie la principale devise des mèmes

En plus de prendre en charge ces nouvelles crypto-monnaies, la bourse a déclaré qu’elle répertorierait également un large éventail d’autres actifs numériques. Ces actifs cryptographiques comprennent la finance décentralisée (DeFi), le métaverse, les jetons de gestion de données et le métaverse. La nouvelle liste montre que Gemini s’efforce de susciter l’engagement des clients avec des produits dont la popularité et la valeur augmentent.

Gemini a noté que la négociation de ces jetons nouvellement répertoriés créera des applications API / FIC et ActiveTrader. De plus, ces offres seront également disponibles sur l’application mobile Gemini et sur le site Web.

Gemini est l’une des plateformes d’échange de crypto qui se classe parmi les meilleures en termes de conformité réglementaire. En mai, cet échange a répertorié Dogecoin, ce qui en fait l’une des plateformes d’échange qui a sauté dans le battage médiatique des pièces de monnaie.

Shiba Inu a déjà été cotée sur les principales bourses telles que Coinbase et Binance US, et cela a été attribué au nombre croissant d’adresses de portefeuille contenant la pièce. La semaine dernière, Shiba Inu a été présenté dans l’une des meilleures applications de vente au détail en Inde.

Shiba Inu attire l’attention des principaux échanges

Gemini n’est pas le seul échange qui a présenté Shiba Inu. La pièce meme devrait également apparaître sur Kraken cette semaine. Le produit principal de l’échange Kraken a tweeté une image d’un chien Shiba Inu écrit, indiquant que de nouvelles choses allaient arriver cette semaine.

Plus tôt ce mois-ci, Kraken a déclaré qu’il inclurait la monnaie meme, mais ne l’a pas fait. L’armée Shiba attend de voir si le dernier indice d’inscription se produira. En revanche, l’inclusion de Robinhood ne se fera pas aussi vite que l’espéraient les partisans du SHIB. La bourse avait précédemment noté que la cotation de Shiba Inu et de tout autre jeton était déterminée par les revenus à long terme d’un jeton et non par les revenus à court terme.

Le poste Shiba Inu (SHIB) est coté à la bourse Gemini est apparu en premier sur Invezz.