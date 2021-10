Shiba Inu (SHIB) est le seul à 80%

Bitcoin a le vent en poupe depuis début octobre et la semaine dernière en particulier. Il s’est échangé en dessous de 50 000 $ le 5 octobre, mais a récupéré cette ligne convoitée les jours suivants et a continué à grimper.

Il a atteint un sommet sur plusieurs mois il y a un peu moins de 58 000 heures, ce qui signifie une augmentation de 17% en l’espace d’une semaine. Habituellement, lorsque le BTC augmente, la plupart des pièces alternatives ont tendance à emboîter le pas au moins par rapport au dollar.

Cela ne semble pas être le cas maintenant car la majorité a perdu du terrain non seulement contre l’USD mais aussi contre son leader. Il n’y a qu’une exception parmi les 30 plus grands actifs numériques – le Shiba Inu de haut vol.

Gains de SHIB contre BTC

Il est sûr de dire que Shiba Inu et son jeton natif ont récemment attiré l’attention de la communauté des crypto-monnaies. Parmi certains investisseurs également, cette baleine en particulier a acheté 6 200 milliards de pièces fin septembre.

Alors que le volume des transactions à terme augmentait également, le prix de SHIB a grimpé en flèche. Il a grimpé de 300 % en une semaine environ pour atteindre son plus haut niveau depuis mai à 0,000035 $. Bien qu’il ait légèrement reculé depuis ce sommet, SHIB se situe toujours à près de 0,00003 $ et est la seule pièce qui se négocie dans le vert contre BTC parmi les 30 premiers.

Les données de CoinGecko montrent que SHIB est plus de 80 % plus élevé que le bitcoin au cours de la semaine dernière, et qu’il est devenu la 12e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Cette augmentation impressionnante précède la prochaine série NFT du projet. Les soi-disant Shiboshis devraient arriver dans les jours suivants.

Le reste voir rouge

Comme mentionné ci-dessus, le reste de l’espace altcoin à plus grande capitalisation est profondément dans le rouge contre leur leader. Ethereum a perdu plus de 10% de sa valeur et se situe actuellement à un peu plus de 0,06 BTC. En septembre, la paire de trading ETH/BTC avait atteint un plus haut sur plusieurs mois d’environ 0,08.

Solana et Dogecoin ont été parmi les moins performants de la semaine dernière. SOL, qui a atteint un nouveau sommet historique par rapport au dollar à la mi-septembre, a perdu 22% de sa valeur par rapport au bitcoin la semaine dernière. La chute de DOGE est quelque peu similaire.

Le graphique ci-dessous montre l’état des altcoins par rapport au BTC. En tant que tel, il n’est pas surprenant que la domination du bitcoin soit passée de moins de 44% à 47% ces derniers temps.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : coin360.com OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisée)

