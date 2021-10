Shiba Inu (SHIB) passe de 50% à ATH au milieu des rumeurs de Robinhood

Shiba Inu (SHIB), l’une des pièces meme les plus populaires, a atteint un niveau record pour la première fois depuis le 11 mai. La pièce meme a atteint de nouveaux sommets de 0,00004432 $ au cours du week-end. SHIB a augmenté de plus de 50% en seulement 24 heures, selon la tarification de CoinGecko.

Avec une capitalisation boursière de 21,4 milliards de dollars, Shiba Inu est actuellement la 13e plus grande crypto-monnaie. Il se rapproche de Dogecoin, qui occupe désormais la 11e place avec une capitalisation boursière de 33,86 milliards de dollars. Les deux pièces, cependant, peuvent être assez volatiles.

Il vaut également désormais plus que l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, qui, selon Forbes, vaut 13,6 milliards de dollars.

Rallyes Shiba Inu

Le dernier rallye de Shiba Inu peut être attribué à une tendance haussière continue qui a commencé il y a environ deux semaines. Depuis lors, Shiba Inu a maintenu un support d’une semaine à environ 0,000028 $ avant de reprendre une course haussière à son dernier record.

« En ce moment, l’attention semble avoir convergé sur SHIB et la spéculation est le principal moteur de la flambée des prix », a déclaré dimanche Ben Caselin, responsable de la recherche et de la stratégie à l’échange cryptographique AAX, à Bloomberg. « Les modèles et la dynamique antérieurs de la cryptographie indiquent que SHIB est susceptible d’être mis au défi par d’autres projets et de perdre une grande partie de sa valeur plus loin dans le cycle du marché », a-t-il ajouté.



Shiba Inu est une crypto-monnaie décentralisée créée en août 2020 par une ou plusieurs personnes anonymes connues sous le nom de « Ryoshi ». Le site Web de la pièce y fait référence comme «un jeton mème décentralisé qui a évolué en un écosystème dynamique». Il a été calqué sur Dogecoin, qui est également inspiré de la race de chien japonaise. Il est également surnommé le « Dogecoin Killer ».

« Avec de telles pièces de monnaie, il est difficile de spéculer sur les raisons réelles des mouvements de prix, en toute honnêteté », a déclaré dimanche Vijay Ayyar, responsable de l’Asie-Pacifique avec l’échange crypto Luno Pte., dans un message. Mais « il y a des communautés intéressantes qui se construisent autour d’eux ».

Les rumeurs de Robinhood alimentent le rallye

Il y a des rumeurs selon lesquelles la plateforme de trading crypto Robinhood se prépare à répertorier Shiba Inu. Selon le récent tweet d’un compte Twitter important de SHIB, Robinhood pourrait envisager d’ajouter le meme coin à la liste des actifs commerciaux.

DERNIÈRES NOUVELLES : Robinhood envoie cette enquête par e-mail aux utilisateurs sélectionnés de sa plate-forme. Ils incluent #SHIB comme l’une des réponses à sélectionner ! Faire clairement des études de marché sur ce que veulent leurs consommateurs. pic.twitter.com/ovBNV2p0Wl – Shiba Inu News (@ShibalnuNews) 22 octobre 2021

Il existe également une pétition sur Change.org exhortant Robinhood à répertorier SHIB sur sa plate-forme, et elle compte plus de 300 000 signatures.

Lors de son entretien avec CNBC plus tôt cette semaine, le PDG de Robinhood, Vladimir Tenev, aurait refusé de dire si la société serait ou non inscrite sur la liste.

