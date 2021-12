Shiba Inu: une brûlure massive de pièces de monnaie augmentera bientôt le prix de cette crypto canine

C’est un atout qui est tout à fait logique pour vous, ou qui est une énigme complète. Je parle d’altcoin sur le thème des chiens Shiba Inu (CCC :SHIB-USD), et que vous l’aimiez ou que vous le détestiez, Shiba Inu a affiché des gains qui ont changé la vie cette année.

Source : WindAwake / Shutterstock.com

Bien sûr, tous les traders n’ont pas gagné beaucoup d’argent sur SHIB-USD. Comme nous le verrons, il y a eu un recul récent du prix, bien que cela puisse constituer un excellent point d’entrée pour les investisseurs.

En outre, il ne s’agit pas seulement de l’action des prix. Les fidèles de Shiba Inu (parfois aussi appelés Vikings) croient fermement que ce jeton peut aider à protéger les détenteurs contre l’inflation.

Et en effet, il y a un événement à venir qui pourrait rendre le SHIB plus précieux. Donc, que vous ayez un chien dans la course ou non, c’est une crypto-monnaie à laquelle vous voudrez certainement porter une attention particulière.

Analyser le prix du Shiba Inu

Dans l’après-midi du 8 décembre, Shiba Inu se négociait à 0,000037 $. Cela peut sembler presque rien, mais cela représente en fait un gain de prix massif sur plusieurs mois.

Je vais vous le dire de cette façon : SHIB-USD a commencé l’année à 0,000000000073 $. Mon ancienne calculatrice ne me permet même pas d’entrer ce nombre.

Zak Killermann, expert en technologie financière (fintech) et crypto chez Finder, met en perspective les rendements étonnants du token.

« En regardant les 12 derniers mois, les gains du SHIB s’élèvent à 22 717 023,9%, ce qui le place sur la liste des 20 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière totale », a calculé Killermann.

D’un autre côté, Shiba Inu a récemment reculé. Le prix a plafonné à environ 0,000087 $ le 27 octobre.

Par conséquent, si votre cerveau peut gérer tous ces zéros, gardez les yeux sur SHIB-USD. Peut-être même envisager d’acheter quelques pièces à la baisse.

Brûle bébé brûle

Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’un des arguments de vente de Shiba Inu est qu’il peut fournir une certaine protection contre l’inflation du dollar américain.

Ou du moins, il peut éviter l’inflation, qui atteint un énorme 6,8 % sur une base annualisée.

Pendant six mois, le taux d’inflation est resté à 5 % ou plus. C’est inacceptable pour beaucoup de gens.

En revanche, l’offre de jetons Shiba Inu va en fait devenir plus petite, pas plus grande.

Il semblerait qu’au cours des prochaines semaines, il y aura une brûlure massive des pièces afin de réduire l’offre de pièces SHIB.

De plus, apparemment, « Ryoshi », le fondateur énigmatique de Shiba Inu, a déclaré que la brûlure de la pièce devrait ouvrir la voie à l’entrée du projet dans le métavers.

Un écosystème Shiba Inu en expansion

Ryoshi aurait taquiné certains projets à venir liés à SHIB.

Ils ont déclaré : « Nous travaillons sur de nombreux aspects de Shiba Inu, notamment Shibarium, Shi, Shibanet, le jeu Shiboshi décentralisé, l’incubateur et bien d’autres qui ne deviendront évidents que dans un proche avenir. »

C’est encourageant, car il est possible que le jeton ait plusieurs applications.

Si le projet Shiba Inu peut s’implanter solidement dans le métavers en plein essor, cela devrait profiter aux investisseurs.

L’idée ici est d’améliorer la crédibilité de la pièce. Il est déjà très populaire et de plus en plus de commerçants s’intéressent au SHIB.

En septembre, 1,5 million de personnes ont recherché la « pièce de monnaie Shiba Inu », croyez-le ou non. Cela représente un énorme bond de 2,1 millions de pour cent.

De toute évidence, SHIB-USD a parcouru un long chemin depuis son introduction. Il est probable que davantage de personnes commenceront à prendre le jeton et le projet au sérieux en 2022.

La ligne de fond

Alors, est-ce une mauvaise chose que le prix du Shiba Inu ait reculé ?

Pas nécessairement.

Cela pourrait être votre chance d’ajouter à votre poste ou d’en commencer un nouveau.

La combustion imminente des pièces de monnaie, ainsi que l’expansion du projet dans le métaverse, devraient contribuer à augmenter le prix SHIB-USD.

Alors, n’hésitez pas à tenter votre chance avec cette pièce canine bon marché mais très convaincante.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.