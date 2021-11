Le nombre d’adresses qui ont acquis la crypto-monnaie à moins de 20% du prix le plus élevé de tous les temps a été multiplié par six pour atteindre un record de 116 560 au cours des huit jours précédant le 2 novembre, ce qui représente 12% du nombre total d’adresses non nulles, selon aux données fournies par la société d’analyse blockchain IntoTheBlock.

