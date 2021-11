ShibaSwap expliqué : ce qu’il faut savoir sur l’écosystème cryptographique SHIB

Presque tous les investisseurs en crypto ont entendu parler du Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) jeton à ce stade. L’altcoin est connu pour ses gains massifs au cours de l’année à ce jour, et il ne semble pas qu’il se calme de si tôt. De nombreux investisseurs souhaitent acheter et conserver le jeton. Mais, en achetant simplement et en conservant SHIB, tirez-vous le meilleur parti de la devise ? Très honnêtement, non. Grâce au robuste écosystème Shiba Inu, il existe de nombreuses façons de gagner encore plus sur votre investissement. Voici ShibaSwap expliqué.

Les moyens de gagner sur Shiba Inu continuent de croître. Plus tôt cette année, le jeton a mis en place son propre échange décentralisé (DEX) sur le Ethereum (CCC :ETH-USD), appelé ShibaSwap. Grâce à ShibaSwap, les utilisateurs peuvent affecter leurs actifs à diverses fonctions afin de gagner un revenu passif.

Si vous tenez simplement votre SHIB dans un portefeuille, vous gagnez probablement encore. Mais si vous voulez voir le véritable potentiel des actifs, vous devez utiliser l’ensemble de l’écosystème de jetons Shiba. Bien sûr, pour quelqu’un qui ne connaît pas grand-chose à l’écosystème ou aux fonctions de jalonnement et de fourniture de liquidités, le processus peut être déroutant. Voici tout ce que vous devez savoir, des jetons frères et sœurs de Shiba Inu à la meilleure façon de les utiliser.

SHIB n’est pas le seul jeton du réseau ShibaSwap

Pour comprendre comment utiliser votre SHIB, vous devez d’abord comprendre les jetons frères de SHIB. Il y a trois jetons dans l’écosystème Shiba Inu. Tueur de Dogecoin (CCC :LAISSE-USD) est l’un d’entre eux, le plus communément appelé simplement Leash. L’autre jeton est OS (CCC :BONE-USD).

La laisse est apparue dans le cadre des efforts de Shiba Inu pour dépasser Dogecoin (CCC :DOGE-USD) comme la crypto-monnaie sur le thème des chiots la plus populaire. Leash utilisait à l’origine les prix de Dogecoin comme moyen d’accumuler de la valeur. Essentiellement, les prix de Leash étaient contrôlés par un algorithme qui ajustait constamment l’offre du jeton LEASH. Cet algorithme garantirait que les prix du LEASH sont toujours 1 000 fois plus élevés que le prix du Dogecoin à un moment donné. La laisse ne fonctionne plus de cette façon. Au contraire, il s’agit maintenant davantage d’une réserve de valeur, conservant sa valeur de près de 2 000 $ grâce à une offre totale très limitée.

Bone est le plus récent des trois, représentant l’aspect gouvernance du réseau décentralisé ShibaSwap. Voir, le réseau de Shiba Inu emploie une organisation autonome décentralisée (DAO) pour prendre des décisions sur le réseau. Ceci est considéré comme le moyen le plus véritablement démocratique de gérer un réseau, étant donné que tous ceux qui possèdent un jeton de gouvernance ont le droit de vote. L’os est ce jeton de gouvernance, permettant aux détenteurs de voter sur les initiatives. Détenir plus d’os vous donne plus de pouvoir de vote.

ShibaSwap expliqué : pourquoi vous devriez « former » votre SHIB

Bien sûr, vous pouvez simplement tenir SHIB ou LEASH et laisser leurs valeurs apprécier. Mais, ce faisant, vous sacrifiez le plein potentiel de ces actifs. Il est plutôt préférable de se familiariser avec les fonctions « creuser » et « enterrer » pour comprendre comment elles peuvent vous rapporter plus de jetons en plus de vos avoirs existants.

Vous pouvez creuser ou enterrer chacun des trois jetons ShibaSwap. Le creusement est la fonction d’apport de liquidité du réseau, tandis que l’enfouissement est la fonction de jalonnement. Comme tout autre DEX, vous pouvez fournir des liquidités à la plate-forme pour vous assurer qu’elle détient suffisamment d’actifs pour exécuter chaque transaction ; c’est creuser sur ShibaSwap. L’enterrement est le même jalonnement que vous trouverez sur n’importe quel réseau de preuve de participation.

Enterrer donne des récompenses différentes pour différents actifs

Bien que vous puissiez enterrer ou creuser n’importe lequel des trois jetons, le rendement que vous gagnez grâce à ces fonctions est toujours Bone. L’os est le seul jeton qui continue d’être frappé par le réseau, pourtant c’est une fonction très importante de l’écosystème compte tenu de son pouvoir de gouvernance. Plus encore, c’est un jeton qui continue de créer de la valeur, triplant au cours de l’année.

La fonction enterrer permet aux utilisateurs de mettre leur Leash, SHIB et Bone pour xLEASH, xSHIB et tBONE, respectivement.

Lorsqu’ils enterrent SHIB, les utilisateurs gagnent 3% d’os frappés avec chaque nouveau bloc de données. La particularité de xSHIB est qu’il rapporte également aux utilisateurs un pourcentage de tous les frais de transaction ETH sur la plate-forme ShibaSwap et une partie de ces frais convertis en jetons SHIB.

L’enfouissement de la laisse ne rapporte que 1% de l’os frappé par bloc, mais il permet également aux utilisateurs de payer une partie de tous les frais de transaction ETH convertis en laisse. Cela peut être particulièrement lucratif, étant donné que l’offre de Leash est si faible et que la valeur du jeton est si élevée.

Comme Leash, enterrer l’os rapporte 1% d’os frappé par bloc, ainsi que le pourcentage de frais converti en os. Bien sûr, ce type d’agriculture de rendement est très attrayant pour ceux qui cherchent à augmenter considérablement leur pouvoir de vote DAO.

Bien sûr, cette fonction demande un peu de patience. Lorsque vous souhaitez encaisser et désenterrer vos actifs, vous ne pouvez retirer que 33% de vos récompenses. Pour les 67 % restants, vous devez attendre six mois.

ShibaSwap expliqué : creuser

En creusant vos jetons, vous rendez un grand service à la plateforme. En creusant, vous fournissez à la plate-forme la liquidité nécessaire pour alimenter chaque transaction en bourse. En creusant SHIB, Leash and Bone, vous recevez votre jeton en tant que version ShibaSwap Liquidity Protocol (SSLP) de l’actif.

En creusant SHIB, votre SHIB échange temporairement contre SHIB SSLP. SHIB SSLP est une sorte de jeton d’espace réservé que vous échangerez ensuite contre votre SHIB lorsque vous voudrez le dé-creuser. Pendant que les jetons sont creusés, les utilisateurs gagnent passivement des os.

En creusant Leash, vous échangez votre LEASH contre LEASH SSLP, et vous gagnez les mêmes récompenses passives d’os que les creuseurs SHIB. Cependant, il y a une récompense supplémentaire pour les creuseurs de laisse. En creusant Leash, les utilisateurs gagnent également 0,1% sur chaque Pièce en USD (CCC :USDC-USD) et chaque Bitcoin emballé (CCC :WBTC-USD) transaction sur la plateforme.

Digging Bone consiste à échanger des jetons BONE contre BONE SSLP. Et comme c’est le cas avec les deux autres jetons, vous pouvez gagner des récompenses osseuses supplémentaires en creusant. Contrairement aux deux autres jetons, cependant, les chercheurs d’os gagnent 0,1% de tous Dai (CCC :DAI-USD) et Attache (CCC :USDT-USD) les transactions sur la plateforme.

Comme c’est le cas pour l’enterrement, les utilisateurs ne peuvent recevoir que 33 % de leurs récompenses totales lorsqu’ils souhaitent arrêter de creuser ; les 67 % restants sont traités après six mois.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.