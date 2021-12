Shiffrin rejoint le géant de Courchevel

22/12/2021

Act à 10h28 CET

.

L’Américain Mikaela Shiffrin Le géant de Courchevel (France) a marqué pour la Coupe du monde de ski alpin devant le suédois sarah hector et de suisse Michelle Gisin.

Shiffrin elle a été la meilleure au premier tour avec un temps de 1: 05.55, avec lequel elle avait 0,74 d’avance sur Gisin et en 1.13 a Hector. Dans la seconde, la Nordique a été la plus rapide avec 1: 09.63, mais la Nord-Américaine a su gérer son avantage pour gagner.

Avec un temps global de 2 : 13,35, le Nord-Américain menait de 0,86 à Hector et en 1.08 a Gisin, en tant que Petra vlhova elle a terminé quatrième à 1,44 après avoir été sixième lors de la première manche.

C’est la troisième victoire de la saison pour Shiffrin, qui avait remporté le géant de Soelden (Autriche) en octobre et le slalom de Killington (États-Unis) fin novembre.

Il est donc en tête du classement général des géants avec 200 points, soit 90 de plus que Vlhova et 98 de plus que Hector, ainsi que le général de la Coupe du monde avec 670, pour le 635 de l’italien Sofia Goggia, qui après avoir été dixième au premier tour à Courchevel n’a pas terminé le deuxième, avec lequel il n’a pas ajouté.