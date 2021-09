Shiftscreen fait passer l’expérience iPad au niveau supérieur avec la navigation multi-fenêtres

Apple a maintenant rendu public l’iPadOS 15, qui s’accompagne d’améliorations du système multitâche de l’iPad. Malheureusement, iPadOS ne prend toujours pas en charge le véritable multitâche comme le fait macOS, mais les utilisateurs peuvent désormais faire passer l’expérience iPad au niveau supérieur avec l’application Shiftscreen, qui propose une navigation multi-fenêtres et une véritable prise en charge des moniteurs externes.

Shiftscreen n’est pas exactement une nouvelle application, mais elle a été complètement réécrite pour tirer parti des dernières technologies intégrées à iPadOS. Développée par Yannik Schrade (qui est également derrière Flex Widgets), l’application se concentre sur la résolution de l’un des principaux problèmes de l’iPad, qui est l’absence d’un véritable système multi-fenêtres comme dans un système d’exploitation de bureau.

L’iPad offre des capacités multitâches, mais elles sont essentiellement limitées à l’ouverture de deux applications côte à côte et d’une troisième application dans une fenêtre flottante. Et si vous souhaitez brancher votre iPad sur un moniteur externe pour l’utiliser comme ordinateur, l’expérience ne sera pas la meilleure car iPadOS ne prend pas en charge différentes résolutions ou rapports d’aspect.

Basé sur une API qui permet aux applications de tirer pleinement parti d’un moniteur externe, le nouveau Shiftscreen apporte une expérience multi-fenêtres à l’iPad. L’idée principale de l’application est de fournir de nouvelles façons de naviguer sur le Web, car elle ne peut pas réellement accéder aux fonctionnalités du système pour forcer d’autres applications iPad à s’exécuter sous Windows.

Les utilisateurs peuvent ouvrir autant de fenêtres qu’ils le souhaitent et les réorganiser à leur guise, comme sur un Mac ou un PC Windows. En plus du navigateur Web, Shiftscreen est livré avec des applications Web et mini, telles que Calculatrice, lecteur PDF et même Slack.

Bien que vous puissiez utiliser l’application directement sur votre iPad, elle brille vraiment lorsque vous la connectez à un moniteur externe. C’est parce qu’il fonctionne en résolution native plutôt que de simplement répliquer l’écran de l’iPad. Le résultat est une véritable expérience informatique sur iPad, surtout lorsque vous avez également un clavier et une souris connectés.

Je teste Shiftscreen depuis quelques jours maintenant et cela fonctionne effectivement comme promis. Même s’il ne fonctionne qu’avec les sites Web et les applications Web, il améliore l’expérience de l’iPad. Un autre avantage de l’application est qu’elle vous permet d’utiliser une autre application iPad en mode multitâche, vous pouvez donc également interagir avec différentes applications sur l’écran de votre iPad et sur votre moniteur externe.

Il convient également de noter qu’il fonctionne à la fois avec un câble HDMI et AirPlay, ce qui est idéal lorsque vous n’avez pas de câble ou d’adaptateur à proximité.

“Shiftscreen 4X” est maintenant disponible sur l’App Store pour 7,99 $. Il n’y a pas d’abonnements ni d’achats intégrés, il vous suffit de l’acheter et il est prêt à l’emploi. L’application fonctionne avec n’importe quel modèle d’iPad exécutant iPadOS 14 ou version ultérieure, et elle fonctionne également avec l’iPhone.

