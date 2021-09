Shigeru Miyamoto annonce le casting du prochain film de Mario

Mamma Mia, Chris Pratt est Mario.Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Lors du Nintendo Direct, Shigeru Miyamoto a fait une apparition surprise pour discuter du long métrage Mario en préparation dans les studios Illumination. La date de sortie en Amérique du Nord est le 21 décembre 2022 et les dates de sortie pour le Japon et d’autres régions seront annoncées à une date ultérieure.

Bien que Miyamoto n’ait pas révélé à quoi ressemblera Mario dans le prochain film, il a annoncé le casting de stars qui exprimera les personnages emblématiques de Mario. Voici la liste des acteurs qui donneront vie aux personnages de Mario :

Chris Pratt interprétera Mario Anya Taylor-Joy interprétera la princesse Peach Charlie Day interprétera LuigiJack Black jouera Bowser Keegan-Michael Key interprétera ToadSeth Rogen interprétera Donkey KongFred Armisen interprétera Cranky KongKevin Michael Richardson interprétera KamekSebastian Maniscalco interprétera Spike

Miyamoto a taquiné que Charles Martinet, qui a longtemps fourni la voix de Mario dans les jeux de Nintendo (ainsi que des personnages comme Luigi et Wario) aurait une apparition surprise dans le prochain film.

Shigeru Miyamoto sait comment choisir un casting. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Le projet est connu pour être en développement depuis des années, mais ce sont les premiers détails concrets sur le film qui ont été révélés.

La décision d’avoir Illumination à la tête du prochain film de Mario est logique étant donné qu’il s’agit du même studio derrière les films Despicable Me, The Lorax et The Secret Life of Pets. Bien qu’une partie de moi espère que le prochain film de Mario sera un classique culte comme Super Mario Bros. de 1993, je pense qu’il est temps que le plombier ait sa chance d’être un succès cinématographique grand public. Espérons que le prochain film de Mario rencontrera le même succès que le détective Pikachu et Sonic the Hedgehog ont remporté.