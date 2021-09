Shikshak Parv 2021 : Célébrer les enseignants, déclencher la réforme

Le Premier ministre a souligné que “donner des connaissances” est le “donner” le plus incroyable.

Par Ashok Pandey

La Politique nationale de l’éducation 2020, annoncée en juillet dernier, a fêté son premier anniversaire. La NEP, avec des suggestions importantes pour réformer à la fois le niveau scolaire et supérieur, est centrée sur l’Inde, transformatrice et optimiste quant à la possibilité de catapulter le pays en une superpuissance mondiale.

Le Premier ministre Narendra Modi mène de l’avant, invitant la participation des citoyens et jetant les bases d’une mise en œuvre de politiques solide et axée sur les résultats. Plus tôt ce mois-ci, il s’est adressé au conclave sur « L’éducation scolaire au 21e siècle » dans le cadre du Shikshak Parv 2021, et a consacré du 7 au 17 septembre 2021 la deuxième édition du Shikshak Parv 2021, tout en s’adressant à la nation par vidéoconférence.

Son discours inspirant s’est avéré être une classe de maître sur le NEP 2020. Il a salué le système de valeurs de l’Inde et des siècles de système de connaissances. Il a reconnu le haut piédestal que les enseignants occupent dans notre société ; traditionnellement, les enseignants en Inde ont transmis des compétences, des connaissances et des valeurs de manière désintéressée, enseignant aux générations à rechercher la gratitude, la grandeur et le devoir envers la société.

Le PM a cité la relation des enseignants avec les élèves comme étant très spéciale dans la philosophie indienne. Il a souligné que l’attention et le souci des enseignants envers les élèves sont permanents, inconditionnels et non discriminatoires dans notre système. Ils sont tous deux partenaires dans l’apprentissage, l’éveil et la récolte des fruits de l’apprentissage. Il a souligné comment l’intégration de l’art, la réflexion d’ordre supérieur et une approche d’apprentissage basée sur les compétences peuvent avoir un impact transformateur sur les apprenants. Les progrès par la démonstration de la maîtrise, des compétences explicites, mesurables, transférables et responsabilisantes sont la marque d’une éducation de qualité. Les élèves doivent recevoir un soutien différencié en temps opportun en fonction des besoins individuels pour rendre l’éducation équitable.

Le Premier ministre a souligné que “donner des connaissances” est le “donner” le plus incroyable. Il a souligné que le vidya-daan est une occasion unique pour les citoyens de partager leurs connaissances et leur expérience avec les enfants. Le bénévolat est une noble cause, et l’implication dans le service à l’enfance est un investissement sans précédent dans la communauté. Le portail Vidyanjali 2.0 a été lancé pour faciliter les bénévoles de l’éducation, les donateurs et les contributeurs à la RSE pour le développement de l’école.

Tout en exprimant son respect pour les enseignants, le PM s’est montré enthousiaste quant à la contribution des enseignants pendant la pandémie. Il a exhorté les enseignants à s’adapter aux nouvelles technologies, à la pédagogie intégrative et à la flexibilité de conception des programmes et des évaluations. NISHTHA 3.0, un portail intégré de formation des enseignants pour le changement, a déclaré le Premier ministre, aidera les enseignants à se familiariser avec les nouveaux systèmes et technologies.

Le succès du NEP 2020 exige un engagement à garantir que tous les apprenants maîtrisent les attentes d’apprentissage. L’étoile polaire pour chaque enfant est l’apprentissage et la réussite tout au long de la vie. L’accent devrait être mis sur l’engagement proactif et significatif des personnes ayant des besoins spéciaux et des personnes marginalisées afin de démanteler les obstacles systémiques à l’équité et d’aider tous les apprenants à réussir. Un dictionnaire de la langue des signes indienne et des livres parlés ont été lancés au profit des personnes handicapées. Ce dictionnaire, une collection de plus de 10 000 mots, fera partie du nouveau programme d’études. Le PM a fait allusion à une conception universelle de l’apprentissage, basée sur l’équité, l’empathie, la réorientation de l’éducation, la promotion de l’agence étudiante et la pérennité des étudiants, comme l’âme du NEP 2020.

La classe de maître du PM consiste à guider, coacher, défendre et être un gestionnaire de ressources pour les apprenants. Il souhaite également que les écoles et la communauté se connectent et collaborent pour que tout changement significatif fructifie. Il place l’espoir dans le secteur privé, qui est sous pression, et seul un stimulus important et rapide peut dynamiser le secteur durement touché pendant la pandémie.

L’auteur est directeur du Ahlcon Group of Schools à Delhi et président du Council for Global Citizenship Education

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.