Shilpa Shetty devient ambassadrice de la marque pour la coloration capillaire à base de henné naturel Godrej Nupur

Godrej Nupur, la marque de henné de Godrej Consumer Products Ltd (GCPL), a nommé l’actrice Shilpa Shetty ambassadrice de la marque pour la coloration capillaire à base de henné naturel Godrej Nupur. Avec cette association, la marque souhaite stimuler la pénétration de la couleur de cheveux en poudre à base de Mehendi de la marque sur les marchés urbains et ruraux. La marque a également déployé une nouvelle campagne TVC pour mettre en avant les fonctionnalités du produit et augmenter sa visibilité. Creativeland Asia a conceptualisé la campagne.

«Synonyme de Mehendi en Inde, Godrej Nupur Mehendi est utilisé par les ménages pour la santé et la nutrition des cheveux. Notre dernière offre de coloration capillaire à base de henné naturel Godrej Nupur est une extension du portefeuille de la marque. Il combine les avantages naturels de Mehendi dans une couleur de cheveux en poudre rapide et facile à utiliser », a déclaré Sunil Kataria, PDG, Inde et SAARC, Godrej Consumer Products Limited.

Selon Kataria, Shilpa Shetty, le visage de la coloration à base de henné naturel Godrej Nupur, correspond bien à la vision de la marque d’être à la fois naturelle et élégante. À un prix abordable de Rs 10, la couleur de cheveux à base de henné s’adressera également à ceux qui préfèrent les ingrédients naturels mais qui cherchent à utiliser une couleur de cheveux pour la première fois, a déclaré Kataria.

« Godrej est une marque historique avec de fortes racines indiennes et des pionniers de la coloration capillaire dans le comté. Godrej Nupur comprend les besoins des consommateurs en matière de coloration des cheveux, répond à leurs préférences, y compris les miennes pour les ingrédients naturels. La coloration à base de henné naturel Godrej Nupur est également destinée à ceux qui craignent la coloration des cheveux pour la première fois car ils considèrent les ingrédients naturels sans danger pour la couleur des cheveux », a déclaré Shetty.

Godrej Consumer Products fait partie du groupe Godrej, créé il y a plus de 124 ans. Le groupe prétend bénéficier du patronage de 1,15 milliard de consommateurs dans le monde, dans différentes entreprises.

