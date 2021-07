Shilpa Shetty rompt le silence après l’arrestation de son mari Raj Kundra avec une citation

Quatre jours après l’arrestation de son mari Raj Kundra, l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty qui fait son retour avec Hungama 2 a rompu son silence avec une publication Instagram. Raj a été arrêté pour avoir créé et distribué du porno via des applications mobiles.

Shilpa, sans faire de déclaration personnelle, a partagé une page d’un livre et une citation d’un auteur américain James Thurber. L’auteur de la citation demande à ses lecteurs de ne pas regarder en arrière avec colère ou peur, mais avec conscience. La citation a ajouté plusieurs cas dans la vie où les gens ont tendance à se mettre en colère contre les personnes qui les ont blessés, la malchance qui leur est arrivée et ont craint la possibilité de perdre un être cher, un emploi ou de contracter une maladie. Cependant, le besoin de l’heure, dit l’auteur, est d’être pleinement conscient de la situation qui est là.

L’auteur de la citation a en outre demandé à ses lecteurs de se sentir chanceux d’être en vie et de se souvenir des défis auxquels ils ont été confrontés plus tôt et survécu et ils le feront à l’avenir. Rien ne peut détourner l’attention de la vie d’aujourd’hui, ajoute la citation.

Raj Kundra a été arrêté après que les enquêteurs ont appris que les clips pornographiques réalisés en Inde avaient été transférés à Karin, basée au Royaume-Uni. Les clips ont été téléchargés sur l’application Hotshots, anciennement détenue par Armsprime Media. Kundra, qui était auparavant copropriétaire d’Armsprime, a démissionné après la vente de l’application pour 25 000 $, a déclaré un rapport d’IE.

Mardi le tribunal de Mumbai Kundra et le responsable informatique de son cabinet, Ryan Thorpe jusqu’au 23 juillet. 10 autres personnes ont également été arrêtées dans cette affaire. La police, cependant, n’a pas trouvé l’implication de Shilpa Shetty dans l’affaire jusqu’à présent.

