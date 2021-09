Shilpa Shetty pour juger India’s Got Talent, invite les téléspectateurs à présenter des talents

Shetty, qui juge une autre émission de téléréalité Super Dancer, peut être vue dans la promo jaillissant de la richesse des talents en Inde. (C’EST À DIRE)

La star de Bollywood Shilpa Shetty jugera la nouvelle saison de India’s Got Talent. Les producteurs n’ont pas encore confirmé les noms de l’animateur et des autres juges.

L’émission de téléréalité sera diffusée sur Sony TV, la chaîne annonçant que les auditions commenceraient sous peu avec une vidéo promotionnelle lundi.

Shetty, qui juge une autre émission de téléréalité Super Dancer, peut être vue dans la promo jaillissant de la richesse des talents en Inde. Elle a également invité les téléspectateurs à télécharger l’application SonyLIV et à montrer leur talent dans l’émission de téléréalité.

Ashish Golwalkar, responsable du contenu de Sony Entertainment Television et Digital Business, a déclaré dans un communiqué annonçant India’s Got Talent sur Sony TV que le format de l’émission avait un grand potentiel. Il a ajouté que la force de Sony Entertainment Television dans les formats d’émissions de téléréalité dirigées par des talents non fictifs a donné une autre opportunité à la chaîne de trouver un écho auprès des téléspectateurs.

Golwalkar a déclaré que la chaîne se préparait à accueillir une saison passionnante de India’s Got Talent, ayant acquis les droits de l’émission de Fremantle. La chaîne est impatiente de présenter les meilleurs talents du pays, a-t-il ajouté.

Aradhana Bhola de Fremantle India a déclaré qu’elle était ravie de s’associer à Sony TV sur une autre propriété à succès.

Got Talent détient la distinction d’un record du monde Guinness en tant que format de réalité le plus réussi de l’histoire de la télévision. Avec l’inclusivité et la diversité inhérentes à l’émission, elle représente de manière unique et authentique le talent du peuple indien.

Bhola a ajouté qu’ils espéraient que la saison à venir continuerait d’offrir un divertissement irrésistible aux téléspectateurs qui ont montré l’émission avec leur amour au fil des ans.

India’s Got Talent, lancé en 2009, est adapté de l’émission britannique Got Talent. Sonali Bendre, Shekhar Kapur et Kirron Kher ont jugé la série lors de sa première saison. Alors que Kher est resté une constante, des célébrités telles que Sajid Khan, Dharmendra, Karan Johar, Farah Khan et Malaika Arora ont également été juges.

