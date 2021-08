Shimizu S-Pulse accueille Gamba Osaka lors de la vingt-quatrième journée

in

08/12/2021 à 12:00 CEST

Vendredi prochain au Stade IAI Nihondaira à 12h00, le Shimizu S-Pulse et le Crevette Osaka lors de la vingt-quatrième journée de la J1 Japanese League.

Le Shimizu S-Pulse Il affronte le match de la vingt-quatrième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul lors du dernier match joué contre le Yokohama F. Marinos. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des 23 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 24 buts pour et 32 ​​contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Crevette Osaka il a été battu 2-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Tokushima Vortis, alors il cherchera à triompher du Shimizu S-Pulse pour fixer le cap dans la compétition. Avant ce match, le Crevette Osaka ils avaient remporté sept des 23 matchs disputés en J1 ligue japonaise cette saison, avec un bilan de 17 buts marqués contre 23 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Shimizu S-Pulse Il affiche un bilan de deux victoires, quatre défaites et cinq nuls en 11 matchs disputés à domicile, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui redonnent espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Crevette Osaka a gagné quatre fois et a fait match nul trois fois dans leurs 12 matchs joués, donc les joueurs de la Shimizu S-Pulse Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade IAI Nihondaira, obtenant ainsi quatre victoires et 10 défaites en faveur de la Shimizu S-Pulse. De même, les visiteurs ont une séquence de trois matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Shimizu S-Pulse. La dernière rencontre entre les Shimizu S-Pulse et le Crevette Osaka Ce tournoi s’est joué en avril 2021 et s’est soldé par un match nul (0-0).

Actuellement, le Crevette Osaka il est en tête du classement avec un écart de deux points par rapport à son rival. Le Shimizu S-Pulse Il a 24 points dans la surface, se classant à la quatorzième place. Pour sa part, Crevette Osaka il a 26 points et est classé treizième du tournoi.