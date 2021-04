Shimizu S-Pulse accueille les Urawa Reds lors de la huitième journée

06/04/2021 à 12:02 CEST

Mercredi prochain à 12h00 se jouera le match de la huitième journée de la Ligue japonaise J1, dans laquelle nous les verrons s’affronter Shimizu S-Pulse et à Rouges Urawa dans le Stade IAI Nihondaira.

le Shimizu S-Pulse atteint le huitième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Tokushima Vortis lors du match précédent par un score de 0-3. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des sept matches disputés à ce jour avec un chiffre de huit buts pour et 10 contre.

Pour sa part, Rouges Urawa a remporté la victoire contre le Bois de Kashima lors de leur dernier match de la compétition (2-1), avec des buts de Akimoto et Makino, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Shimizu S-Pulse. Sur les sept matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Rouges Urawa Il en a remporté deux et accumule un chiffre de 12 buts encaissés contre cinq en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Shimizu S-Pulse ils ont perdu une fois et fait match nul deux fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ils sont donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont une meilleure chance que prévu. Aux sorties, le Rouges Urawa a été battu deux fois lors de ses deux matches jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Shimizu S-Pulse si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Shimizu S-PulseEn fait, les chiffres montrent 10 défaites et deux nuls pour les locaux. De plus, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de Shimizu S-Pulse. La dernière confrontation entre les Shimizu S-Pulse et le Rouges Urawa Ce tournoi a eu lieu en septembre 2020 et s’est conclu avec un score de 1-2 pour le Rouges Urawa.

Actuellement, les équipes sont à égalité à huit points au classement de la Ligue japonaise J1, ce match pourrait donc changer leur place dans le tableau. le Shimizu S-Pulse est onzième, tandis que le Rouges Urawa il est douzième en attendant la célébration du prochain match.