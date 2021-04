Shimizu S-Pulse accueille Tokushima Vortis

04/03/2021 à 07:00 CEST

le Tokushima visitez ce dimanche pour Stade IAI Nihondaira se mesurer avec Shimizu S-Pulse dans leur septième tour de la J1 Japanese League, qui débutera à 7h00.

le Shimizu S-Pulse arrive avec impatience au septième tour après avoir vaincu le Kashiwa Reysol dans le Stade Kashiwa Hitachi par 1-2, avec autant de Suzuki et Thiago Santana. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans deux des six matchs disputés jusqu’à présent, avec huit buts en faveur et sept contre.

Du côté des visiteurs, le Tokushima Vortis a été imposé à Yokohama 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Miyashiro et Sugimoto, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de Shimizu S-Pulse. Sur les six matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Tokushima Vortis l’un d’eux a gagné avec un solde de cinq buts en faveur et huit contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Shimizu S-Pulse ils ont fait match nul deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Tokushima Vortis a un bilan de deux défaites et un nul en trois matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Shimizu S-Pulse pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Shimizu S-PulseEn fait, les chiffres montrent une victoire pour les locaux. La dernière fois qu’ils ont joué au Shimizu S-Pulse et le Tokushima dans cette compétition c’était en août 2014 et le match s’est terminé par un 1-0 en faveur de Shimizu S-Pulse.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par trois points en faveur de la Shimizu S-Pulse. le Shimizu S-Pulse Il arrive au meeting avec huit points dans son casier et occupant la neuvième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont cinq points et occupent la douzième position du tournoi.