Shimizu S-Pulse accueille Vissel Kobe dans son fief

23/09/2021 à 12:00 CEST

Les Shimizu S-Pulse reçoit ce vendredi à 12h00 la visite du Vissel Kobé dans le Stade IAI Nihondaira lors de leur trentième match en J1 Japanese League.

Les Shimizu S-Pulse affronte avec optimisme le meeting du trentième jour après avoir remporté la victoire dans son domaine dans le Stade IAI Nihondaira par 2-1 contre Vegalta Sendai, avec tant de Thiago Santana et Fujimoto. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des 29 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 29 buts pour et 42 contre.

Du côté des visiteurs, le Vissel Kobé réussi à vaincre le Consadole Sapporo 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Nakasaka, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Shimizu S-Pulse. Avant ce match, le Vissel Kobé il avait remporté 14 des 28 matchs disputés en J1 Japanese League cette saison et a inscrit 26 buts contre 42 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Shimizu S-Pulse ils ont gagné trois fois, ont été battus six fois et ont fait match nul cinq fois en 14 matchs joués jusqu’à présent, offrant aux visiteurs plus d’opportunités que prévu, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le Vissel Kobé ils ont gagné sept fois, perdu deux fois et fait match nul cinq fois en 14 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Shimizu S-Pulse, les chiffres font état de trois défaites et de trois nuls en faveur de l’équipe locale. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les Vissel KobéEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match entre Shimizu S-Pulse et le Vissel Kobé Cette compétition s’est jouée en avril 2021 et s’est terminée par un match nul 1-1.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 22 points en faveur de la Vissel Kobé. A ce moment, le Shimizu S-Pulse il compte 29 points et occupe la quinzième position. Pour sa part, le Vissel Kobé il compte 51 points et occupe la quatrième position du classement.