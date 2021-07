Shimizu S-Pulse contre Oita Trinita

03/07/2021 à 11h00 CEST

Dimanche prochain à 11h00 se jouera le match de la vingt et unième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons le Shimizu S-Pulse et à Oita Trinita dans le Stade IAI Nihondaira.

le Shimizu S-Pulse Il affronte le match de la vingt et unième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre le Yokohama à son dernier match. De plus, les locaux ont gagné dans quatre des 19 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 19 buts pour et 26 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Oita Trinita il a été battu 3-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le FC Tokyo, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. Avant ce match, le Oita Trinita ils avaient remporté trois des 19 matchs disputés en J1 ligue japonaise cette saison, avec un bilan de 12 buts marqués contre 29 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Shimizu S-Pulse ils ont affiché des statistiques d’une victoire, trois défaites et quatre nuls en huit matchs à domicile, ils doivent donc améliorer leurs résultats à domicile pour marquer des points au classement. A la maison, le Oita Trinita a gagné une fois et a été battu huit fois en neuf matchs jusqu’à présent, il devra donc travailler dur pour marquer des points lors de sa visite au stade de la Shimizu S-Pulse pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Shimizu S-PulseEn fait, les chiffres montrent cinq victoires, deux défaites et un match nul pour les hôtes. De même, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Ligue japonaise J1. Le dernier affrontement entre les Shimizu S-Pulse et le Oita Trinita Ce tournoi a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé sur un score de 1-0 pour le Oita Trinita.

En regardant la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, nous pouvons voir que l’équipe à domicile est en avance sur le Oita Trinita avec une différence de six points. A ce moment, le Shimizu S-Pulse il compte 19 points et occupe la quatorzième position. Pour sa part, Oita Trinita il est dix-neuvième au classement avec 13 points.