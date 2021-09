Shimizu S-Pulse gagne 2-1 contre Vegalta Sendai

18/09/2021 à 14:06 CEST

Les Shimizu S-Pulse a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Vegalta Sendai ce samedi dans le Stade IAI Nihondaira. Les Shimizu S-Pulse voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Sagan tosu par un score de 2-1. Pour sa part, Vegalta Sendai Il est venu de gagner 2-3 à domicile à Crevette Osaka lors du dernier match disputé. Avec ce résultat, l’ensemble du quartier de Shimizu-ku est au quinzième rang, tandis que le Vegalta Sendai Il est dix-huitième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Shimizu S-Pulse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Thiago Santana à 19 minutes. Après cela, la première période s’est terminée sur un résultat de 1-0.

La deuxième partie de la confrontation a commencé en face à face pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Fujimoto à la minute 52. Mais plus tard, le Vegalta Sendai à la 60e minute, il a réduit l’écart avec un but de Cardoso, concluant le temps réglementaire avec un score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Shimizu S-Pulse de Michel-Ange Lotina soulagé Carlinhos Junior, Disaro et Taki pour Fujimoto, Thiago Santana et Suzuki, tandis que le technicien du Vegalta Sendai, Makoto Téguramori, a ordonné l’entrée de Fukumori, Sekiguchi, Matsushita, Akasaki et Minagawa fournir Nakahara, Kato, Tomita, Uehara et Hachisuka.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Matsuoka) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, spécifiquement Cardoso et Tawiah.

Après avoir surmonté le match, le Shimizu S-Pulse classé 15e du classement avec 29 points à la fin du match, tandis que Vegalta Sendai il a été placé à la dix-huitième place avec 22 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe du quartier Shimizu-ku le fera contre lui Vissel Kobé, Pendant ce temps, il Vegalta Sendai affrontera le Tokushima Vortis.

Fiche techniqueShimizu S-Pulse :Gonda, Ibayashi, Valdo, Katayama, Hara, Ronaldo, Matsuoka, Suzuki (Taki, min.97), Nishizawa, Thiago Santana (Disaro, min.82) et Fujimoto (Carlinhos Júnior, min.68)Vegalta Sendai :Slowik, Yoshino, Tawiah, Ishihara, Hachisuka (Minagawa, min.81), Uehara (Akasaki, min.81), Tomita (Matsushita, min.56), Kato (Sekiguchi, min.56), Nakahara (Fukumori, min. 46), Nishimura et CardosoStade:Stade IAI NihondairaButs:Thiago Santana (1-0, min. 19), Fujimoto (2-0, min. 52) et Cardoso (2-1, min. 60)