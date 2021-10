Shimizu S-Pulse remporte la victoire après avoir battu Avispa Fukuoka 1-2

02/10/2021 à 08:36 CEST

Les Shimizu S-Pulse a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Guêpe ce samedi dans le Stade de niveau 5. Les Guêpe de Fukuoka Il est arrivé au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 3-0 contre le Sagan tosu. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Shimizu S-Pulse perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Vissel Kobé. Avec ce bon résultat, l’ensemble du quartier de Shimizu-ku est au quinzième rang, tandis que le Guêpe il est huitième à la fin du match.

Le match a débuté de manière positive pour l’ensemble du quartier Shimizu-ku, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Thiago Santana à la 27e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 0-1.

La deuxième partie de la confrontation a débuté de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a pris ses distances au tableau d’affichage avec un but de Carlinhos Junior quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 48. Mais plus tard, le Guêpe de Fukuoka A 81 minutes, il a coupé les différences grâce au succès de Marie. Finalement, le match s’est terminé par un 1-2 à la lumière.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Guêpe ils entrèrent Watari, Croux, Tanabe, Marie et Yuzawa remplacement Bruno Mendès, Yamagishi, Kanamori, Shigehiro et Salomonsson, Pendant ce temps, il Shimizu S-Pulse a donné accès à Disaro, Suzuki, Suzuki, Okui et Takeuchi pour Fujimoto, Carlinhos Junior, Nishizawa, Hara et Ronaldo.

L’arbitre a décidé de mettre en garde deux joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Shigehiro et par le Shimizu S-Pulse admonesté Matsuoka.

Avec cette défaite après le duel, le Guêpe de Fukuoka il s’est classé huitième au classement avec 46 points. Les Shimizu S-Pulse, quant à lui, il était à la quinzième place avec 32 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la Ligue japonaise J1 : le Guêpe de Fukuoka tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Vissel Kobé loin de chez eux, tandis que le Shimizu S-Pulse jouera dans son fief contre lui Kashiwa reysol.

Fiche techniqueGuêpe de Fukuoka :Murakami, Douglas Grolli, Nara, Shichi, Salomonsson (Yuzawa, min.76), Hiroyuki, Shigehiro (Mary, min.62), Sugimoto, Kanamori (Tanabe, min.62), Yamagishi (Croux, min.62) et Bruno Mendès (Watari, min.46)Shimizu S-Pulse :Gonda, Ibayashi, Valdo, Katayama, Hara (Okui, min.87), Ronaldo (Takeuchi, min.88), Matsuoka, Carlinhos Júnior (Suzuki, min.72), Nishizawa (Suzuki, min.87), Thiago Santana et Fujimoto (Disaro, min.62)Stade:Stade de niveau 5Buts:Thiago Santana (0-1, min. 27), Carlinhos Júnior (0-2, min. 48) et Mary (1-2, min. 81)