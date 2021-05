Shimizu S-Pulse remporte la victoire contre le FC Tokyo avec une victoire (3-0)

26/05/2021 à 14:02 CEST

le Shimizu S-Pulse a montré sa meilleure version après avoir battu 3-0 à FC Tokyo pendant le match joué dans le Stade IAI Nihondaira ce mercredi. le Shimizu S-Pulse a fait face au match en voulant dépasser son score au classement après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Consadole Sapporo. Du côté des visiteurs, le FC Tokyo a remporté le Crevette Osaka à domicile 1-0 et l’a déjà fait à l’extérieur, contre le Kashiwa Reysol par 0-4. Avec ce résultat, l’ensemble du quartier Shimizu-ku est quatorzième, tandis que le FC Tokyo il est onzième après la fin du match.

La première équipe à marquer était l’équipe du quartier Shimizu-ku, qui a débuté à la Stade IAI Nihondaira grâce au succès de Thiago Santana à la 14e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe locale a augmenté le score, qui s’est distanciée en faisant 2-0 grâce à un but de Valdo peu de temps avant la fin, en particulier en 45, concluant la première mi-temps avec le résultat de 2-0.

La seconde mi-temps a commencé de manière positive pour lui Shimizu S-Pulse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un objectif de Katayama quelques minutes après le début de la seconde période, plus précisément à la 49e minute. Enfin, la confrontation s’est terminée par un 3-0 dans la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Shimizu S-Pulse qui sont entrés dans le jeu étaient Kawai, Aller à, Disaro, Nakayama Oui Fukumori remplacer Nakamura, Thiago Santana, Suzuki, Carlinhos Junior Oui Okui, tandis que les changements dans le FC Tokyo Ils étaient Nakamura, Mita, Abe Oui Nagai, qui est entré pour remplacer Uchida, Takahagi, Higashi Oui Adailton.

Dans le duel, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Watanabe.

Avec cet écran brillant, le Shimizu S-Pulse Il compte déjà 15 points en Ligue japonaise J1 et reste à la quatorzième place du classement. Pour sa part, FC Tokyo il reste avec 21 points avec lesquels il a atteint ce seizième tour.

Le lendemain, le Shimizu S-Pulse sera mesuré avec le Yokohama F. Marinos, tandis que l’équipe de Tokyo jouera son match contre le Sanfrecce Hiroshima.

Fiche techniqueShimizu S-Pulse:Gonda, Suzuki (Disaro, min.78), Valdo, Katayama, Elsinho, Nakamura (Kawai, min.77), Miyamoto, Okui (Fukumori, min.88), Yuito Suzuki, Thiago Santana (Goto, min.78) et Carlinhos Júnior (Nakayama, min 81)FC Tokyo:Hatano, Morishige, Watanabe, Ogawa, Uchida (Nakamura, min.29), Takahagi (Mita, min.46), Higashi (Abe, min.62), Aoki, Adailton (Nagai, min.62), Diego Oliveira et TagawaStade:Stade IAI NihondairaButs:Thiago Santana (1-0, min.14), Valdo (2-0, min.45) et Katayama (3-0, min.49)