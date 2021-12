Shin Megami Tensei 5 en vente pour 35 $ très généreux

Shin Megami Tensei 5 est en vente chez certains détaillants pour 35 $, et à peine plus chez d’autres. Il s’agit d’un tout nouveau jeu AAA acclamé par la critique et d’un jeu de rôle nommé GOTY, ce qui le rend particulièrement impressionnant car il est en vente à plus de 40 % de moins que son prix d’origine.

Shin Megami Tensei 5 suit l’histoire d’un lycéen moyen qui tombe accidentellement dans un Tokyo alternatif dystopique envahi par des démons. Ce JRPG au tour par tour sombre et stimulant a impressionné les critiques avec son histoire captivante, ses interactions divertissantes et d’autres améliorations de la qualité de vie basées sur les itérations passées. Les puristes de Persona n’étaient pas aussi satisfaits de l’histoire la plus sombre, mais cela vaut toujours la peine d’être pris en compte pour les fans de combat au tour par tour et de concepts moralement difficiles.

Affrontez un Tokyo infesté de démons avec une copie de l’un de ces liens :

Shin Megami Tensei 5 est le dernier opus de MegaTen depuis Shin Megami Tensei 4: Apocalypse, la suite de Shin Megami Tensei 4. Atlus a annoncé Shin Megami Tensei 5 avec une bande-annonce en 2017, mais il a fallu environ cinq ans avant que le jeu n’arrive enfin. Les fans de SMT ont réalisé leur souhait d’un jeu sur les consoles de nouvelle génération avec le Shin Megami Tensei 3: Nocturne Remaster. Cependant, Shin Megami Tensei 5 est le meilleur exemple en tant qu’expérience complètement nouvelle conçue à la fois pour les nouveaux arrivants et les vétérans de la série.

Shin Megami Tensei est sorti le 11 novembre 2021 sur Nintendo Switch. Des murmures d’un port PC circulent, mais on ne sait pas si ou quand cela se produira. Autant y jouer maintenant à prix réduit. Suivez-nous sur Jelly Deals pour plus d’offres sur les jeux, ou consultez nos listes régulièrement mises à jour de jeux Nintendo Switch, PlayStation et Xbox à vendre.