Shin Megami Tensei III Remaster lance ce mai sur Switch

Nous avons attendu patiemment des nouvelles sur Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster’s Sortie occidentale depuis un certain temps. Initialement lancé en 2003 sur PS2, Atlus a révélé l’année dernière un remaster HD, que le Japon possédait depuis octobre.

La notation ESRB de la semaine dernière a conduit à des spéculations sur la date de sortie, et Atlus a officiellement confirmé son lancement le 25 mai.

Annoncé via un communiqué de presse, Sega et Atlus ont fait cette déclaration:

Le classique culte renaît. Les précommandes sont maintenant en ligne pour Shin Megami Tensei® III Nocturne HD Remaster! Réveillez votre démon intérieur dans une version modernisée du célèbre classique ATLUS. Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster sortira sur PlayStation®4, Nintendo Switch ™ et Steam® le 25 mai. Ce qui commence comme une journée normale à Tokyo s’avère être tout, mais quand la Conception – une apocalypse éthérée – est invoquée. Les restes du monde sont engloutis par le chaos, alors qu’une révolution démoniaque descend dans une ville brisée. Pris entre une bataille de dieux et de démons, les choix que vous faites peuvent apporter la vie, la renaissance ou la mort et déterminer qui triomphe. Ce RPG définissant le genre et tristement punitif est de retour et comprend désormais:

* Modèles et arrière-plans 3D remasterisés.

* Paramètres de difficulté supplémentaires pour les joueurs de tous niveaux.

* Suspendre la sauvegarde – enregistrez votre progression quand vous en avez besoin!

* Audio voix – choisissez entre le japonais et l’anglais VO.

* Une branche alternative avec Raidou Kuzunoha.

Un peu comme Persona 5 Grévistes, Nocturne HD est également livré avec une édition numérique de luxe pour 69,99 $, vous permettant de commencer quatre jours plus tôt. Cela inclut le pack Maniax – mettant en vedette Dante de Le diable peut pleurer – un pack BGM avec 2 chansons chacune des autres entrées principales, et plus encore. Sinon, une édition standard se vendra physiquement au prix de 49,99 $.

Après près d’un an d’attente, nous sommes ravis de voir enfin Nocturne HD arriver en Occident, et nous avons pensé à ses successeurs – IV et IV: Apocalypse – fait pour d’excellents RPG. Espérons juste que nous ne tarderons pas à recevoir une mise à jour sur Shin Megami Tensei V suivant.

