Shin Megami Tensei V mis à jour vers la version 1.02, voici les notes de mise à jour complètes

Shin Megami Tensei V n’a eu droit à sa première mise à jour que la semaine dernière, mais sept jours plus tard, nous voici avec un deuxième patch qui ajoute de nouveaux paramètres et corrige des problèmes mineurs.

La nouvelle mise à jour amène le jeu à la version 1.02 et se concentre principalement sur de nouvelles options d’appareil photo et d’affichage. Les notes de mise à jour complètes se trouvent ci-dessous, avec nos remerciements à Nintendo Everything pour la traduction :

Mise à jour Shin Megami Tensei V Ver.1.02

– Ajoute des fonctionnalités facultatives :

– Possibilité d’ajuster le champ de vision pendant l’exploration : 11 niveaux (MIN : par défaut, MEDIUM, MAX, et plus)

– Possibilité de régler la luminosité de l’écran : 11 niveaux (MIN, MEDIUM : par défaut, MAX, etc.) – Vous pouvez régler la luminosité en fonction de votre environnement de jeu ainsi que de vos propres préférences. Veuillez noter que l’écran peut devenir trop lumineux dans certaines zones, ou lors de l’utilisation de certaines compétences, avec le réglage MAX. – Réduit le nombre de gimmicks pour les sauts successifs après la ligne ley dans Demon King’s Castle : 3ème strate

– Autres corrections mineures

Vous pouvez avoir un bon aperçu de ces nouvelles options d’affichage dans les captures d’écran ci-dessous. Tout d’abord, voici à quoi ressemblent les nouvelles options de champ de vision (Min, Intermédiaire, Max de gauche à droite) :

Et maintenant les options de luminosité (Min, Intermédiaire, Max de gauche à droite) :

Comment avez-vous évolué avec le jeu jusqu’à présent? Vous appréciez votre temps avec ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.