Shin Megami Tensei V obtient le premier DLC payant et l’édition numérique de luxe

Shin Megami Tensei V n’est qu’à quelques semaines de sa sortie le 12 novembre, et Atlus a confirmé un lot important de DLC du premier jour pour attirer les nouveaux arrivants enthousiastes ou les fans de séries avides. Jusqu’à présent, les seules bandes-annonces et séquences officielles sont en japonais, mais vous pouvez les consulter ci-dessus.

Bien que l’eShop européen n’ait pas encore d’informations localisées, l’édition numérique de luxe (qui comprend tous les DLC et le jeu principal) est apparue sur la boutique nord-américaine. Chaque DLC peut également être acheté individuellement – trois options « Mitama » sont conçues pour vous aider à progresser, tandis que quatre autres modules complémentaires DLC fournissent des sous-quêtes qui vous permettront également de recruter des personnages spéciaux.

La liste de prix de l’eShop américain est ci-dessous :

Shin Megami Tensei V Digital Deluxe Edition – 84,99 $ Mitama Dance of Wealth – 2,99 $ Mitama Dance of EXP – 2,99 $ Mitama Dance of Miracles – 2,99 $ Une déesse en formation – 4,99 $ La rage d’une reine – 2,99 $ Le dernier vœu du docteur – 2,99 $ Le retour du vrai Démon – 9,99 $

Les informations DLC ci-dessus proviennent directement de l’eShop, car la page Web équivalente n’a pas encore été mise à jour.

Il a également été confirmé qu’il y aura une mise à jour gratuite qui ajoute le mode « Sécurité », qui est conçu pour ceux qui découvrent les RPG ou qui cherchent à réduire le défi

Lorsque des informations plus localisées (et des bandes-annonces) seront disponibles, nous les partagerons ici.

Alors, avez-vous l’intention de découvrir le DLC Shin Megami Tensei V ?