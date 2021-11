Shin Megami Tensei V Review – La fin du monde telle que nous la connaissons (et je me sens bien)

Tout le monde a ses mauvais jours. Un moment, vous rentrez de l’école à pied, et la prochaine chose que vous savez, l’idiot de la classe vous a entraîné, vous et vos amis, dans l’apocalypse biblique tout en essayant de créer la prochaine vidéo virale à succès. Et puis vous finissez par partager un corps avec un guerrier surnaturel, essayant de survivre parmi les forces démoniaques errant dans un Tokyo en ruine assez longtemps pour comprendre ce qui se passe.

Du moins, c’est ainsi que les choses se passent dans le monde de Shin Megami Tensei V, la dernière incarnation numérotée de la longue série de RPG d’Atlus où, une fois de plus, Tokyo s’est retrouvée à l’épicentre d’une apocalypse démoniaque mondiale. Naturellement, vous êtes la personne qui peut changer le destin des humains et des démons. Combattez-vous avec les forces du Ciel pour répandre la Loi sainte à travers le pays, embrasserez-vous la puissance et la liberté des forces du Chaos, ou emprunterez-vous un chemin neutre ? Peu importe les choix que vous faites, votre voyage ne sera pas facile, mais il sera très gratifiant.

Lecture en cours : examen de Shin Megami Tensei V

Vous commencez Shin Megami Tensei V en tant que simple étudiant, mais il ne vous faudra pas longtemps avant de vous retrouver au milieu d’un Tokyo en ruine, à regarder des anges emporter vos copains et être assailli par des êtres surnaturels. Un étrange démon vous offre son pouvoir de protection, et vous fusionnez avec lui, devenant le Nahobino – un hybride humain/démon avec le potentiel d’exercer des pouvoirs divins. Le mot-clé étant « potentiel », puisque votre vie est maintenant un enfer sur terre, littéralement : presque tous les dieux ou démons des systèmes de croyances collectives de l’humanité se déchaînent maintenant dans ce qui était autrefois une métropole animée. En conséquence, vous devrez choisir soigneusement vos alliés et les appeler à votre aide – ainsi que gérer vos propres capacités – afin de survivre dans des combats vicieux au tour par tour pour devenir l’être tout-puissant que vous êtes censé être. .

Une caractéristique de la série principale Shin Megami Tensei, et un système qui a fait son chemin vers la ramification Persona, est que le personnage est capable de contrôler les démons au combat – et pour ce faire, vous devez être capable de les gagner. à tes côtés. Vous avez l’ordre de « parler » à chaque combat, ce qui déclenche une interaction avec l’un des démons auxquels vous êtes confronté. Vous devrez déterminer ce que les démons attendent de vous, choisir les bonnes options de dialogue pour susciter leur intérêt, puis négocier leurs demandes d’objets, d’argent et parfois même de votre énergie vitale et de vos capacités. Si vous réussissez, ils rejoindront votre gang, mais si les choses tournent mal, vous pourriez avoir une mauvaise surprise.

Mais la négociation n’est pas toujours une option, vous devrez donc également vous préparer à des combats acharnés. Le combat de SMTV est un combat acharné pour obtenir un avantage : vous êtes récompensé par des tours supplémentaires pour avoir obtenu des coups critiques et touché les faiblesses ennemies avec des actions supplémentaires au combat, mais si vos attaques sont bloquées ou esquivées, vos tours s’évaporent avant tes yeux. Chaque tour que vous pouvez gagner est précieux, car une fois que l’ennemi a l’occasion de frapper, il fait tapis, cherchant à exploiter les points faibles de votre équipe et à démanteler joyeusement votre stratégie. Le déroulement du combat est facile à saisir, mais en utilisant pleinement ses nuances pour prendre le dessus et remporter la victoire dans des circonstances difficiles, c’est là que réside le plaisir.

Vous avez un atout dans votre manche avec la nouvelle jauge Magatsuhi, qui se remplit au fil des batailles et, une fois pleine, peut être utilisée par n’importe quel membre du groupe pour générer divers effets pour un round de bataille : par exemple, donner tout le monde a garanti des coups critiques, garantissant que vos frappes et vos altérations de statut atterrissent, envoyant vos prouesses élémentaires en flèche, ou même simplement en lançant une attaque extrêmement puissante qui ne coûte pas un tour. Mais les ennemis peuvent également utiliser les pouvoirs de Magatsuhi, et quand ils le font, cela peut s’avérer absolument dévastateur. Chaque bataille dans laquelle vous entrez, y compris celles contre les foules ennemies génériques errant sur le terrain, a le potentiel de devenir une lutte pour la survie avec une seule mauvaise décision. Cela peut aussi être une montagne russe émotionnelle : l’exaltation de voir votre équipe accumuler des attaques réussies et exploiter les faiblesses après attaque contre un ennemi coriace se transforme en une terreur écrasante lorsqu’elle esquive soudainement et met fin à votre phase de combat prématurément pour une énorme contre-attaque.

La meilleure façon de se préparer au combat réside dans un autre élément essentiel de la série : la capacité de fusionner deux membres de votre armée de démons en un nouvel être plus puissant qui peut hériter des compétences de ses ancêtres. Les démons fusionnés de cette manière peuvent acquérir des compétences qui ne leur seraient pas accessibles naturellement et sont considérablement plus puissants que ceux recrutés sur le terrain. L’utilisation judicieuse de la fusion de démons est cruciale pour que les membres du groupe soient résilients au combat et dotés de compétences diverses. SMTV améliore l’élément de fusion par rapport aux titres précédents en introduisant non seulement une option de « fusion inverse », qui vous permet de voir le démon résultant et toutes les combinaisons potentielles de votre stock actuel qui pourraient le créer, mais vous permet également d’invoquer rapidement d’anciens démons enregistrés dans votre Compendium démoniaque pour la fusion inversée. Mais parfois, même la fusion ne se déroule pas tout à fait comme prévu, vous laissant avec un « accident de fusion » et des résultats auxquels vous ne vous attendriez peut-être pas, pour le meilleur ou pour le pire.

La possibilité constante que tout puisse prendre la forme d’une poire en un clin d’œil crée une atmosphère tendue dans tout Shin Megami Tensei V. Lorsque la différence entre la vie et la mort pourrait résider dans le fait qu’un ennemi obtienne ou non le premier coup, l’exploration est un risque . Lorsque les fournitures de base et la fusion de démons coûtent des sommes importantes, mais que vous avez également besoin d’argent pour les négociations de combat et la guérison, chaque achat est important. Chaque action dans SMTV a un poids, et c’est ce qui rend le jeu si amusant et engageant. Mais parfois, la chance n’est tout simplement pas de votre côté, et le Nahobino est soufflé de la surface de la planète avec quelques attaques ennemies consécutives, ou affaibli par des problèmes de statut et incapable de faire quoi que ce soit d’utile alors que vos ennemis vous déchirent. Et sans sauvegarde automatique et sans points de sauvegarde limités, vous pouvez perdre de précieux progrès en un instant si vous devenez trop imprudent.

Il y a cependant quelques concessions au joueur qui rendent l’expérience un peu moins oppressante. Après quelques heures, vous recevrez un élément qui vous permet de vous déplacer jusqu’au dernier point de sauvegarde et de récupération en appuyant sur un bouton – une bouée de sauvetage dans de nombreuses situations. Vous pouvez également utiliser des « essences », qui sont des objets à usage unique contenant les compétences et les affinités de démons qui peuvent être appliquées au Nahobino ou à votre armée démoniaque pour leur enseigner des compétences spécifiques sans avoir à effectuer de nombreuses fusions. Les essences peuvent également être utilisées pour modifier les résistances et les faiblesses élémentaires du Nahobino, ce qui est crucial lors des combats contre les boss. Enfin, il existe des « miracles », qui sont des améliorations permanentes qui accordent des améliorations telles que des dégâts élémentaires accrus, des augmentations de la jauge Magatsuhi, des bonus de fusion et des stocks accrus de compétences et de compagnons démons en échange de points de gloire. Cependant, la gloire est une ressource très limitée, vous devez donc choisir vos améliorations avec soin. Bien utiliser ces ressources – attribuer des compétences au besoin pour exploiter les faiblesses actuelles de l’ennemi, combiner les améliorations, battre en retraite pour guérir et se regrouper stratégiquement – ​​peut grandement vous aider à triompher.

Même avec ces ajouts, cependant, vous vous retrouverez face à des défis colossaux dans les combats de boss brutaux de Shin Megami Tensei V. Ces batailles mettront vos compétences de neutralisation des démons et d’exploitation des faiblesses à rude épreuve, et vous serez probablement anéanti la première (et deuxième et troisième) fois que vous affronterez un boss. Vous aurez besoin de patience et de persévérance pour formuler une stratégie solide comme le roc pour surmonter ces batailles, qui peuvent agir comme de véritables murs pour progresser. Cela peut être frustrant, et je soupçonne que certains joueurs abandonneront simplement SMTV à certains moments – mais lorsque vous faites mieux que ces adversaires incroyables, le sentiment d’accomplissement est immensément satisfaisant.

La patience va un long chemin dans SMTV en général, car le jeu est une combustion très lente. La direction artistique étrange et l’atmosphère inquiétante vous attirent immédiatement, et l’histoire, qui implique une guerre entre les forces de Dieu et Lucifer, une organisation top secrète, des expériences bizarres et une énorme quantité de symbolisme religieux oriental et occidental, est très intrigant, ce qui le rend un peu pénible lorsqu’il ne va nulle part pendant de longues périodes. Les battements de l’histoire d’introduction avancent assez rapidement, mais une fois que vous avez fusionné et que vous avez exploré les ruines du désert du quartier Minato de Tokyo, il vous faudra 10 à 15 heures avant d’arriver au prochain tournant majeur de l’intrigue. Il existe de nombreux cas où les points critiques de l’intrigue et le développement du personnage se produisent rapidement, suivis d’une longue période d’exploration et de combat avant le prochain grand événement de l’histoire. Cela peut être ennuyeux, surtout parce que ces sections sont si grandes et se ressemblent. Le combat et l’atmosphère générale de SMTV font beaucoup de travail dans ces portions, mais ils ne vont pas loin, et après quelques heures dans une région du Netherworld particulièrement vaste et lumineuse, vous souhaiterez vraiment changer de décor. .

Shin Megami Tensei V est un jeu qui demande beaucoup au joueur – son rythme lent et sa difficulté punitive décourageront plus que probablement certaines personnes. Mais ceux qui s’y tiennent trouveront une expérience incroyablement enrichissante qui ne fera que s’améliorer à mesure que vous progresserez. SMTV vous donne vraiment l’impression que le poids de ce monde de cauchemars mythologiques en ruine et déchiré par les conflits repose fermement sur vos épaules, mais c’est un fardeau que vous serez heureux d’avoir choisi de porter.