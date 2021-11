Shin Megami Tensei V surpasse les autres JRPG populaires au détail au Royaume-Uni

Hier, les données des graphiques britanniques ont montré que Shin Megami Tensei V a réussi à gagner une neuvième place lors de sa semaine d’ouverture sur le marché. Pour un JRPG exclusif à une plate-forme Nintendo dans un graphique britannique uniquement physique, c’est assez impressionnant, et une analyse plus approfondie offre un meilleur aperçu de ses performances.

Christopher Dring de GamesIndustry.biz a partagé des comparaisons de ventes intéressantes entre le nouveau jeu d’Atlus et les versions précédentes de JRPG au Royaume-Uni. Il note que SMTV a réalisé « 60 % de ventes en plus au lancement que Bravely Default II, 43 % de plus que Monster Hunter Stories 2 et 23 % de plus que Contes de l’Ascension« . Pour rappel, toutes ces données concernent uniquement les ventes en box.

D’accord, les gens m’ont donné de bonnes suggestions pour comparer Shin Megami Tensei V. Il a réalisé 60 % de ventes de plus au lancement que Bravely Default 2, 43 % de plus que Monster Hunter Stories 2 et 23 % de plus que Tales of Arise (ventes en boîte au Royaume-Uni). Donc je suppose que ça s’est plutôt bien passé – Christopher Dring (@Chris_Dring) 15 novembre 2021

Bien sûr, les dernières années ont montré que l’attitude du Royaume-Uni envers Nintendo semble quelque peu changer. Pendant longtemps, les titres PlayStation et Xbox ont dominé les charts, ainsi que les rayons des magasins, mais avec le succès de Switch, il n’est pas rare de voir la moitié des dix premiers être engloutis par Nintendo ces jours-ci.

C’est peut-être ce qui a aidé Shin Megami Tensei V à se vendre si bien lors de son week-end d’ouverture ? Ou peut-être est-ce juste parce que le jeu est « un chef-d’œuvre moderne ». Quoi qu’il en soit, l’avenir s’annonce un peu plus radieux pour les fans britanniques de JRPG.