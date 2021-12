Shin Ultraman sortira dans les cinémas japonais en mai 2022

C’est trop cool. Capture d’écran : ウルトラマン公式 ULTRAMAN OFFICIEL par TSUBURAYA PROD.@YouTube

Après avoir été retardé par Covid-19, Shin Ultraman a une date de sortie pour le Japon: le 13 mai 2022. Le printemps suivant – mars 2023, pour être exact – verra la sortie en salles de Shin Kamen Rider, ce qui signifie des années consécutives de des films de tokusatsu très attendus.

À quel point cela est cool?

La dernière bande-annonce donne un premier aperçu de l’Ultraman réinventé déclenchant un Ultra Beam.

Shin Ultraman est une entrée à venir dans la trilogie Shin d’Anno, qui sont de nouveaux remaniements (ou « shin » en japonais) de caractères japonais classiques.

Le créateur d’Evangelion, Hideaki Anno, travaille à la fois sur la nouvelle image d’Ultraman et de Kamen Rider. Auparavant, il a co-réalisé Shin Godzilla avec Shinji Higuchi. Cette fois, cependant, Higuchi dirige Shin Ultraman, tandis qu’Anno produit et écrit le scénario. Anno s’occupe à la fois des tâches d’écriture et de réalisation pour Shin Kamen Rider.

Takumi Saitoh, qui a déjà joué dans Shin Godzilla, jouera le rôle principal dans Shin Ultraman. Il sera rejoint par Masami Nagasawa, dont le kaiju cred comprend Godzilla: Final Wars, l’acteur respecté Hidetoshi Nishijima et Daiki Arioka du boys band Hey Say Jump. Bin Furuya, qui a joué dans la série Ultraman de 1966 en tant que personnage principal, fera également une apparition dans le prochain film.

D’après le son, Higuchi est toujours en pleine production du film. « Nous n’avons toujours pas fini [working on Shin Ultraman] », a-t-il déclaré lors d’un événement en direct aujourd’hui à Tokyo (via Mainichi). «Nous sommes toujours en train de le faire. Nous travaillons et travaillons dessus, et cela ne s’arrête pas.

Higuchi a précédemment travaillé dans l’anime, écrivant pour Neon Genesis Evangelion et réalisant des storyboards pour une variété de projets. Il a également réalisé des effets spéciaux et visuels sur des films kaiju, dont Shin Godzilla, et les films Gamera des années 1990. Auparavant, il a réalisé les deux adaptations japonaises en live-action de L’Attaque des Titans, ce que je n’ai pas apprécié. Les doigts croisés, il fait mieux avec Ultraman.

Il n’y a pas encore de mot sur les dates de sortie internationales de Shin Ultraman ou Shin Kamen Rider.