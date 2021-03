Shine Amanda Serrano, Purin ‘Caraballo,’ El Pupilo ‘Collazo et Arely Muciño

Vieux San Juan, PUERTO RICO – Après un dénouement doux-amer pour Porto Rico lors de la deuxième undercard de la série Ring City USA et des promotions Miguel Cotto à Salinas la semaine dernière, Amanda «The Real Deal» Serrano et Carlos ‘Purín »Caraballo ont aidé à clôturer la série avec une broche en or pour Puerto Rico lors de l’affiche jeudi soir après les deux KO lors des principaux combats organisés à la Plaza del Quinto Centenario dans le Vieux San Juan par NBC Sports.

Serrano (40-1-1 avec 30 KO) a conservé ses couronnes de 126 livres de l’Organisation mondiale de boxe et du Conseil mondial de boxe après avoir battu l’Argentin Daniel Bermúdez (29-4-3 avec 10 KO) dans le neuvième assaut avec un puissant crochet au corps.

De son côté, Caraballo (14-0 avec 14 KO) a affiché, non seulement son grand coup de poing, mais aussi sa grande boxe pour forcer le corner du Mexicain Leonardo Báez (18-4 avec 9 KO) à jeter l’éponge. quatrième round du combat entre les deux à 120 livres.

Dans le cas de Serrano, le champion de sept divisions différentes n’a pas eu la tâche facile contre un féroce Bermúdez qui n’a donné aucun répit et a marché en avant tout le temps, toujours puni. En fait, Bermúdez, qui avait été champion dans trois divisions, n’avait jamais été éliminé jusqu’à aujourd’hui.

La Carolinense, basée à New York, a attaqué sa rivale avec de fortes combinaisons de crochets au corps et au visage et la frappait fréquemment lors de contre-frappes alors qu’elle bougeait, mais ils ne semblaient pas faire une brèche dans un Argentin qui semblait avoir un mâchoire de ciment.

Peu importe à quel point Serrano l’a frappée, l’Argentin ne s’est pas plié. Même dans le même neuvième round, elle a continué à échanger des éclats d’obus avec Serrano. Mais le crochet opportun au foie de Serrano est finalement arrivé et les jambes de Bermúdez ne pouvaient tout simplement pas tenir et l’ont forcée à plier les genoux pour terminer le combat.

‘Purin’ Caraballo avait l’air grand

Dans le combat semi-star du soir, Caraballo a exposé ses mouvements de contre-attaque améliorés pour résister à la pression incessante de Baez et porter des coups précis qui ont écrasé physiquement et mentalement son rival.

«Le plan était de boxer et de riposter. Nous savions qu’il venait nous chercher et me faire travailler en bas, donc le plan était de l’attaquer en haut quand il s’est ouvert. L’important était de ne jamais s’arrêter et de le frapper au visage. C’est ce que nous avons fait », a déclaré Caraballo, qui jusqu’à présent n’a pas eu à combattre au-delà du sixième tour.

«Quand il m’a cherché en bas, c’est là que ma tige est entrée. Il est venu avec de longs coups et il s’est ouvert. Cela l’a déséquilibré. C’est avec l’un de ces tiges que je l’ai renversé au deuxième tour. Je n’ai pas pu terminer car l’assaut était terminé, mais il était en mauvais état. «

Cependant, dans le troisième épisode, Báez est entré récupéré et avec une nouvelle vigueur, forçant Caraballo à aller encore plus loin. En fait, le corner de Caraballo l’a ensuite envoyé au « repos » au quatrième tour au cas où le combat s’étendrait au maximum des huit épisodes programmés. Mais, tout à coup, un coup puissant est venu sur le corps de Báez et tout a changé.

«Je l’ai abandonné et il s’est rendu. J’ai vu que ça faisait mal. Je savais qu’il était blessé et j’ai commencé à le pourchasser et à entrer avec ma tige et mes crochets au corps. Il ne tomba pas, mais après diverses combinaisons, son coin jeta l’éponge. Je pense qu’ils ont fait la bonne chose pour le protéger », a déclaré Caraballo.

«Je me suis vu supérieur mais ce n’était pas facile. Je pense avoir montré à nouveau ma qualité et il est temps de chercher un titre régional. Peut-être ce même 118 livres (WBO NABO) qui est toujours vacant et qui était celui que (José) ‘Chiquiro’ Martínez a tenté de conquérir la semaine dernière (mais leur combat s’est terminé par un match nul) ».

Ce que peu de gens savent, c’est que pour ce combat, Caraballo a dû perdre 38 kilos pour prendre du poids et monter sur le ring pour la première fois en un an et demi.

«La pandémie m’a affecté. Je n’avais jamais dépassé 150 livres et j’étais à 158. C’était un défi énorme avec beaucoup de sacrifices. C’était 38 livres en neuf mois. Mais grâce à l’inspiration de ma fille et à l’aide de mon coin et du Dr Enrique ‘Quique’ Negrón, j’ai pu perdre ce poids en mangeant sainement et en petites portions. Les glucides n’étaient que lorsque nous allions au travail, mais les évitions la nuit ».

Camacho remporte une victoire importante

Dans le procès principal de la partie préliminaire diffusée par l’application Twitch, Juan Carlos ‘El Indio’ Camacho a montré sa force après son retour sur le ring après un an et demi d’inaction pour vaincre le dangereux Nicaraguayen Marvin Solano par décision partagée avec Cartes de 78-73, 76-75 et 75-76 dans un affrontement astucieux en huit rounds à 116 livres.

«Ce fut un combat difficile, mais nous sommes sortis les bras levés. Il y avait des coudes, des coups d’épaule, des coups de tête, mais nous nous sommes ajustés et avons fait le travail. Nous l’avons boxé, nous l’avons attaqué dans les avions bas et nous avons frappé les meilleurs coups », a déclaré Camacho, qui s’est amélioré à 12-1 avec 6 KO.

«Je pense que nous montrons notre qualité. Solano (23-6 avec 8 KO) est venu du combat avec (Román) «Chocolatito» González, il a eu des rivaux de bon niveau et en le battant j’ai montré que je suis aussi à un bon niveau. J’espère juste que cette victoire m’aidera bientôt à me battre pour un titre régional et à me qualifier pour un match pour le titre mondial. «

Airoso Oscar Collazo

D’autre part, le médaillé d’or panaméricain Oscar Collazo demandait une meilleure compétition après avoir envoyé ses deux premiers rivaux rapidement et l’a eu dans le vétéran Francisco Bonilla, qui a opposé beaucoup de résistance et l’a fait travailler pendant six tours.

Néanmoins, Collazo en a fait assez pour marquer une large décision unanime de .60-54 sur les trois tableaux de bord pour sa troisième victoire consécutive lors du combat de 112 livres.

«Je suis sorti très bien préparé, mais il a pris beaucoup de coups. Bonilla est un adversaire féroce, avec 18 combats d’expérience et j’aime ce genre de combat compétitif. J’aime faire un peu de tout pour voir ce qui me manque et le corriger. Nous pouvons donc voir où nous sommes forts et ce que nous devons améliorer. Maintenant, nous allons regarder le combat pour faire des ajustements », a déclaré Collazo, qui s’améliore à 3-0 avec 2 KO, tandis que Bonilla est tombé à 6-10-3.

«Maintenant, je vais juste prendre une semaine de congé, mais nous retournons rapidement au gymnase et nous voulons nous battre le plus tôt possible. Je remercie Ring City USA, Cotto Promotions et Golden Boy de m’avoir permis de me battre dans cette série. Cela a été un privilège ».

Muciño brille à son retour sur le ring

Après avoir été absent pendant près de deux ans du ring, la combattante aztèque et ancienne championne du monde Arely «La Machine gunner» Muciño est revenue avec succès dans l’ensogado en battant sa compatriote Lucía Hernández (10-8) avec trois tableaux de bord de, 80-71 via décision unanime., lors de sa bagarre à 112 livres dans le cadre de l’alignement préliminaire.

Muciño (29-3-2 avec 10 KO) a mis beaucoup de pression sur Hernández pendant la majeure partie du combat, plaçant parfois ses mains sur les plans inférieurs de son rival et combinant bien au visage. L’accumulation des pénalités a ensuite porté ses fruits au huitième tour, lorsque Muciño a amené son adversaire sur la toile pour le compte à rebours réglementaire de huit secondes. Cependant, le chronomètre était contre lui et il était incapable de le terminer avant la cloche.

«J’ai essayé de l’assommer, mais cela ne s’est pas produit. Cependant, nous sommes sortis avec la victoire. Nous avons fait de notre mieux, mais le Mexique nous a beaucoup de guerriers et elle s’assimile beaucoup », a déclaré Muciño, qui vient de se remettre d’une luxation de la cheville après un accident.

«Au début, je me sentais un peu décalé à cause du temps mort. Les crochets sont mon truc et je ne pouvais pas le frapper aussi fort. Il a dû sortir ces deux années d’inactivité. Mais le combat m’a aidé à m’échauffer et à savoir quels ajustements je dois faire ». Désormais, Muciño vise à récupérer le titre mondial qu’il a dû laisser vacant.

«C’était le combat de préparation. Nous voulons maintenant arriver à ce que nous voulons, qui est le titre souhaité. Maintenant, il faut travailler plus dur et se concentrer sur cet objectif », a suggéré Muciño, qui a fait ses débuts à Porto Rico sous la compagnie Miguel Cotto Promotions avec Golden Boy Promotions.

«Je suis très reconnaissant envers Cotto Promotions et Golden Boy Promotions pour cette opportunité. J’espère que c’est le premier de nombreux combats avec eux. «

Carranza domine par décision

Dans le combat d’ouverture de la carte, l’espoir Angel Carranza a marqué sa deuxième victoire après avoir battu le vétéran Eduardo Meléndez (5-30) par décision unanime, 40-35, sur trois cartes.

Carranza, qui était un jeune champion de Muay Thai et de Kickboxing avant de faire ses débuts en boxe professionnelle, est venu d’envoyer son rival au début de ses débuts, mais contre Meléndez, il a dû être employé.

«Je l’ai renversé au premier tour, puis il est monté sur son vélo et il me tenait beaucoup. Mais c’est mon expérience. Ce sont les combats que je dois continuer à améliorer », a déclaré Carranza, la fierté de la ville de Hatillo.