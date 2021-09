Shine : le dernier album solo de Frida des années 80 brille toujours

Entre l’enregistrement de Shine à Paris, au printemps 1984, et la sortie de l’album le 11 septembre de la même année, ce que signifiait être un groupe pop féminin à succès était spectaculairement redéfini par le succès colossal de Madonna. Du jour au lendemain, il semblait que le moment était passé pour des dizaines d’artistes féminines. Mais bien que le paysage ait changé de manière irrévocable au cours des 18 mois qui ont suivi la sortie de Something’s Going On, Frida essayait de créer un album pop-rock résolument actuel qui serait encore plus ambitieux que son précédent.

Phil Collins avait de nouveau été approché pour gérer la production, mais son travail de jour avec Genèse (et une carrière solo extrêmement réussie) le maintenait autrement engagé, alors U2 et Esprits simples Le producteur Steve Lillywhite a été recruté. Son côté rock plus dur aiguiserait les bords de la voix pop mélodieuse de Frida, baignant les 10 pistes dans une profondeur grand écran ambitieuse et, parfois, exigeante.

Les choix de chansons ont également repoussé les limites de ce que vous pourriez vous attendre à entendre d’un ancien membre de ABBA. Une fois de plus, une gamme d’écrivains a contribué à l’album (avec l’épouse de Lillywhite, feu Kirsty MacColl, obtenant un crédit sur trois des chansons). “Slowly” était une nouvelle composition des anciens camarades de groupe de Frida, Benny et Björn, et offre le moment le plus familier de Shine. Avec les harmonies de la marque au premier plan, c’est un autre bel exemple du don extraordinaire du couple pour l’écriture de chansons. Le contraste avec un morceau comme “Twist In The Dark”, un morceau midtempo dense étonnamment élevé en single dans certains territoires, ne pourrait pas être plus grand.

Sur la plupart des marchés, la chanson titre électrique a été choisie comme premier single, mais sa performance dans les charts était modeste. La power ballade « Come To Me (I Am Woman) », écrite par Eddie Howell et David Dundas de Jeans On Fame, a été rapidement promue dans certains territoires européens mais n’a pas eu le succès qu’elle aurait dû être ; il a été laissé à la star de la télévision Su Pollard de finalement emmener la chanson dans les charts britanniques lorsqu’elle a enregistré un succès mineur en octobre 1985. Grand paysLe regretté leader de , Stuart Adamson, a contribué au seul 45 autres albums de l’album, “Heart Of The Country”, publié au Royaume-Uni. Cela rappelle de manière frappante le travail de Big Country sur The Crossing, qui avait si bien réussi à l’échelle internationale un an plus tôt. Encore une fois, Lillywhite avait effectué des tâches de production sur ce disque, renforçant encore l’ambiance collaborative de l’ensemble du projet Shine.

L’auteur-compositeur respecté Simon Climie (qui deviendra plus tard célèbre en tant que moitié de Climie Fisher) a contribué à “One Little Lie” et à ” Chemistry Tonight ” (ce dernier a co-écrit avec MacColl et le collaborateur d’Alison Moyet Pete Glenister, qui a écrit le chanson de clôture obsédante de l’album, “Comfort Me”).

« Don’t Do It » est entièrement attribué à Frida, et cette ballade ardente offre un autre moment fort, faisant écho au travail qu’elle a fait dans le groupe qui a fait d’elle une star mondiale. Cette chanson chaleureuse et chantante aurait certainement contribué à accroître la visibilité de l’album si elle avait été mieux diffusée, mais cela indique peut-être que l’ambiance générale à l’époque était restée dans l’ombre. Ce qui est difficile à comprendre maintenant, c’est qu’au milieu des années 80, le monde ne montrait pas assez d’appréciation pour le métier d’ABBA, et même les membres du groupe semblaient se distancer du succès qu’ils avaient obtenu.

Dans le cas de Frida, ce qui s’est passé ensuite a été une longue pause par rapport aux exigences d’une carrière solo, avec des projets occasionnels et des apparitions en direct étranges ponctuant plus d’une décennie des feux de la rampe. Shine n’a fait qu’une poignée de charts européens, et lorsque Frida est revenue avec un nouvel album, Djupa Andetag, en 1996, il a été enregistré dans sa langue maternelle et a été un succès substantiel dans son pays natal.

Parlant de Shine dans une rétrospective de 2005, Frida dit qu’elle pensait que l’album avait poussé les choses un peu trop loin, mais c’est une collection vivante et compulsive qui, à l’époque, tient plus que debout aujourd’hui. Si une certaine superstar américaine avait enregistré la puissante chanson titre en 1984, nous l’entendrions sans doute encore jouer, une trentaine d’années plus tard.

