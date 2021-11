Shinedown achève le travail sur son septième album studio

BRISÉ a terminé l’enregistrement et le mixage de son septième album studio pour une sortie début 2022. La suite de 2018 « Attention ATTENTION » a été enregistré en partie dans un nouveau studio à Charleston, en Caroline du Sud, dirigé par le bassiste et producteur du groupe Eric Bass.

BRISÉ leader Brent Smith a offert une mise à jour sur les sessions d’enregistrement du nouveau LP dans une interview avec Rock Titan TV. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je peux le dire à tout le monde maintenant, parce que les gens ont posé des questions à ce sujet. Alors BRISÉ 7 est terminé. Nous terminons quelques choses en ce qui concerne le mastering avec notre garçon Ted Jensen, qui est ingénieur de mastering à Nashville. Nous avons donc quelques ajustements ici et là, mais vous allez avoir un nouveau BRISÉ enregistrer [in] début 2022.

En août dernier, Forgeron dit que le premier single de BRISÉLe septième album studio de arriverait en janvier 2022.

En septembre 2020, Forgeron dit au KLOS émission de radio « Coup de fouet » que lui et Basse cherchaient à faire un album plus organique cette fois-ci. « Nous avons en quelque sorte prouvé que nous pouvons faire ces très gros disques, ces disques très cinématographiques et orchestrés avec ce mur de sons », a-t-il déclaré. « Ce que nous voulons essayer de faire avec cet album, c’est que nous voulons le ramener à la batterie, à la basse, à la guitare et au chant et les meilleures chansons que nous pouvons écrire et les chansons les plus fraîches que nous puissions écrire avec le plus de ténacité et de férocité Donc, je ne pense pas que cette fois-ci nous allons nécessairement regarder le manuel de, « superposons ce disque comme nous avons superposé d’autres disques, et continuons d’y ajouter pour qu’il grandisse. ‘ Je pense plus à l’idée du gros mono sur cet album, c’est plus sur la stéréo et mettre tous les sons au milieu. Mais vous n’avez pas une centaine de pistes sur une chanson, vous ne prenez pas un orchestre de 22 musiciens et Nous l’avons fait, et nous avons fait ce genre de disques, et nous aimons ces disques, et nous aimons ce son, mais je pense que ce que nous voulons faire avec ce prochain disque, c’est que nous voulons vraiment nous concentrer d’être un groupe de quatre musiciens, et voyons si nous pouvons décoller la peinture des murs avec juste la fureur de nous quatre dans une pièce. »

Le mois dernier, BRISÉ a annoncé sa tournée nord-américaine 2022, « Sinedown Live In Concert ». Débutant à San Francisco le 26 janvier, la prochaine sortie de 22 dates verra le quatuor acclamé voyager à travers la côte ouest, le Canada et plus encore, avec des arrêts à Los Angeles, Phoenix, Denver, Las Vegas, Seattle, Calgary, Toronto, et Montréal. POP MAL et AYRON JONES soutiendra à certaines dates.

BRISÉle film de « Attention ATTENTION », une expérience cinématographique de l’album studio 2018 du groupe du même nom, créé dans le monde entier en septembre.



