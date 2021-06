Shinedown annonce plus de dates de tournée aux États-Unis pour l’automne 2021

BRISÉ a annoncé de nouvelles dates pour sa tournée d’automne en tête d’affiche, y compris des arrêts à Washington, DC; Crême Philadelphia; virage sud ; La Nouvelle Orléans; Atlanta ; Chattanooga ; et au nord d’Augusta. La prochaine sortie comprendra également des apparitions en tête d’affiche du festival à Fête de la musique à Bethléem ; Festival de Rock Blue Ridge à Danville ; Pointfest à Saint-Louis ; 98RockFest à Tampa ; et Anniversaire du Jour de la Terre à Orlando.

La prévente du fan club commence le 8 juin à 10 h, heure locale. La prévente des salles et de la radio débutera le 9 juin à 10 h, heure locale. La vente générale commence le 11 juin à 10 h HE.

Plus tôt ce mois-ci, BRISÉ en tête de la liste des plus grands artistes de rock grand public de tous les temps de Billboard, terminant devant ses pairs des 20 dernières années comme PROLONGATION DE TROIS JOURS et PERTURBÉ, ainsi que des classiques du rock comme VAN HALEN et TOM PETTY ET LES COUPS DE COEUR.

Panneau d’affichageLe classement musical Mainstream Rock de ‘s classe les chansons les plus jouées sur les stations de radio rock grand public aux États-Unis, une catégorie qui combine les formats du rock actif et du rock patrimonial.

Dans une nouvelle interview avec Panneau d’affichage correspondant Bobby Olivier, BRISÉ chanteur Brent Smith a déclaré: “Nous écrivons des chansons parce que c’est moins cher qu’une thérapie. Je n’ai jamais eu peur de dire ce que je ressens. Même si je parle de sujets sombres, j’essaie toujours de responsabiliser l’auditeur – de lui dire être difficile, vous devrez peut-être lutter, mais vous pouvez garder espoir et comprendre que la vie ne sera jamais parfaite. Elle n’est pas censée être parfaite.

Il y a deux mois, Forgeron a dévoilé que BRISÉ était à Malibu, en Californie, travaillant avec Grammy Award-auteur-compositeur et producteur de disques nominé multi-platine Dave Basset sur le matériel du prochain album du groupe. La suite de 2018 “Attention ATTENTION” est enregistré en partie au bassiste et producteur Eric BassLe nouveau studio de Charleston, en Caroline du Sud, pour une sortie provisoire fin 2021.

Septembre dernier, Forgeron dit au KLOS émission de radio “Coup de fouet” que lui et Basse cherchaient à faire un album plus organique cette fois-ci.

En août 2020, BRISÉ a battu le record du plus grand nombre de n ° 1 en 39 ans d’histoire du palmarès Billboard Mainstream Rock Songs, marquant son 16e succès n ° 1 avec “Les chutes de l’Atlas”. Cela a également marqué le 17e n ° 1 du groupe sur le graphique Mediabase Active Rock et son sixième n ° 1 consécutif, après “Comment as-tu aimé”, “Diable”, “Se lever”, “Monstres” et “Attention ATTENTION”.

Initialement écrit en 2013, “Les chutes de l’Atlas” a d’abord été mis à disposition à partir de BRISÉen mars 2020 dans le cadre d’un ensemble exclusif de chansons et de t-shirts pour l’effort de collecte de fonds COVID-19 du groupe.

