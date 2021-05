Shinedown annonce une tournée américaine été / automne 2021 avec The Struts, Zero 9:36

Groupe de rock multi-platine SHINEDOWN prend la route et revient sur scène cet automne avec une série de nouvelles dates de tournée en tête d’affiche. Débutant le 10 septembre à Newark, New Jersey et se terminant le 9 octobre à Orlando, en Floride, la tournée verra le groupe présenter sa performance live passionnante soutenue par sa production la plus grande et la plus époustouflante à ce jour dans les arènes de Minneapolis, Milwaukee, Oklahoma City, Houston, Tampa et plus encore. LES STRUTS et ZÉRO 9:36 prendra en charge à certaines dates.

Prévente du fan club pour leurs dates avec LES STRUTS et ZÉRO 9:36 commence le 18 mai à 10 h, heure locale. La prévente du lieu et de la radio débutera le 19 mai à 10 h, heure locale. La vente générale commence le 21 mai à 10 h, heure locale.

SHINEDOWN chanteur Brent Smith commente: “Notre priorité numéro un a été et sera toujours la sécurité de notre public. Nous sommes ravis de pouvoir enfin annoncer le retour de la musique live. Nous voulons remercier tous les fans / famille pour leur patience et leur compréhension sur le cours de la dernière année et demie. Nous connaissons le pouvoir de la musique, et la chanson est ce qui nous rassemble et nous unit TOUS. “

Des dates de tournée:

10 septembre – Newark, NJ @ Prudential Center *



17 septembre – Minneapolis, MN @ Target Center%



18 septembre – Milwaukee, WI @ Eagles Ballroom Club Stage ~



21 septembre – Bonner Springs, KS @ Azura Amphitheatre ^



22 septembre – Lincoln, NE @ Pinewood Bowl ^



24 septembre – Oklahoma City, OK @ Zoo Amphitheatre ^



25 septembre – Irving, TX @ Pavilion at Toyota Music Factory #



26 septembre – Rogers, AR @ Walmart AMP ^



28 septembre – Houston, Texas @ Smart Financial Center #



02 octobre – Tampa, FL @ 98RockFest à Amalie Arena **



08 octobre – Saint-Augustin, FL @ Amphithéâtre Saint-Augustin ^^



09 octobre – Orlando, FL @ Tinker Field ##

* avec SEETHER, BOUGIE, AYRON JONES



% avec SEETHER, BADFLOWER, AYRON JONES



^ avec LES STRUTS, ZÉRO 9:36



# avec LES STRUTS



~ avec ZÉRO 9:36



** avec SEETHER, BOUGIE, MIEL SALÉ, FOZZY



^^ avec MIEL SALÉ



## avec BUISSON, BOUGIE, MIEL SALÉ, FOZZY

Le weekend dernier, SMITH ET MYERS – le duo composé de Forgeron et SHINEDOWN guitariste Zach Myers – s’est lancé dans sa tournée printanière à guichets fermés qui les verra se produire à Nashville, Kansas City, Cincinnati, Omaha, et plus encore alors qu’ils plongent dans leur nouvel album double, “Smith & Myers Volume 1 et Volume 2”, disponible maintenant via Dossiers de l’Atlantique. Tous les protocoles de sécurité COVID-19 seront suivis conformément aux directives de l’État.

Il y a deux mois, Forgeron a dévoilé que SHINEDOWN était à Malibu, en Californie, travaillant avec Prix ​​Grammy– auteur-compositeur et producteur de disques multi-platine nommé Dave Bassett sur le matériel pour le prochain album du groupe. Le suivi des 2018 “Attention ATTENTION” est enregistré en partie chez le bassiste et producteur Eric Bassle nouveau studio de Charleston, en Caroline du Sud, pour une sortie provisoire fin 2021.

Septembre dernier, Forgeron dit au KLOS émission de radio “Coup de fouet” que lui et Basse cherchaient à faire un album au son plus organique cette fois-ci.

“Nous avons en quelque sorte prouvé que nous pouvons faire ces très gros disques, ces disques très cinématographiques et orchestrés avec ce mur de sons”, a-t-il déclaré. “Ce que nous voulons essayer de faire avec cet album, c’est que nous voulons le redéfinir sur la batterie, la basse, la guitare et le chant et les meilleures chansons que nous pouvons écrire et les chansons les plus fraîches que nous pouvons écrire avec le plus de ténacité et la plus féroce. Donc, je ne pense pas que cette fois-ci, nous allons nécessairement regarder le manuel de «Superposons cet enregistrement comme nous avons superposé d’autres enregistrements, et continuons à y ajouter pour qu’il grandisse. ‘ Je pense plus à l’idée du gros mono sur cet album, il s’agit plus de stéréo et de mettre tous les sons au milieu. Mais vous n’avez pas une centaine de pistes sur une chanson; vous ne prenez pas un orchestre de 22 musiciens et Nous l’avons fait, et nous avons fait ce genre de disques, et nous aimons ces disques, et nous aimons ce son, mais je pense que ce que nous voulons faire avec ce prochain album, c’est que nous voulons vraiment nous concentrer d’être un groupe de quatre musiciens, et voyons si nous pouvons décoller la peinture des murs avec juste la fureur de nous quatre dans une pièce. “

En août, SHINEDOWN a battu le record du plus grand nombre de n ° 1 en 39 ans d’histoire du Billboard Mainstream Rock Songs, marquant son 16e n ° 1 avec “Atlas Falls”. Cela a également marqué le 17e n ° 1 du groupe sur le classement Mediabase Active Rock et son sixième n ° 1 consécutif, après “Comment avez-vous aimé”, “Diable”, “Se lever”, “Monstres” et “Attention ATTENTION”.

Initialement écrit en 2013, “Atlas Falls” a été mis à disposition pour la première fois à partir de SHINEDOWN‘s vault en mars 2020 dans le cadre d’un ensemble exclusif de chansons et de t-shirts pour l’effort de collecte de fonds COVID-19 du groupe.