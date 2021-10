Shinedown annonce une tournée nord-américaine de janvier/février 2022

Groupe de rock multi-platine BRISÉ a annoncé sa tournée nord-américaine 2022, « Sinedown Live In Concert ». Débutant à San Francisco le 26 janvier, la prochaine sortie de 22 dates verra le quatuor acclamé voyager à travers la côte ouest, au Canada et plus encore, avec des arrêts à Los Angeles, Phoenix, Denver, Las Vegas, Seattle, Calgary, Toronto, et Montréal. POP MAL et AYRON JONES soutiendra à certaines dates.

La prévente du fan club débute le 13 octobre à 10 h, heure locale. La prévente des salles et de la radio débutera le 14 octobre à 10 h, heure locale. La vente générale commence le 15 octobre à 10 h HE.

Des dates de tournée:

26 janvier – San Francisco, Californie @ The Warfield ^



28 janvier – Los Angeles, Californie @ The Wiltern ^



29 janvier – Valley Center, Californie @ Harrah’s Resort Californie du Sud ^



30 janvier – Phoenix, AZ @ Arizona Federal Theatre ^



01 février – Denver, CO @ Mission Ballroom ^



02 février – Salt Lake City, UT @ The Complex ^



04 février – Las Vegas, NV @ The Theatre at Virgin Hotels Las Vegas ^



05 février – Reno, NV @ Grand Sierra Resort & Casino ^



07 février – Seattle, WA @ Moore Theatre ^



08 février – Portland, OR @ Arlene Schnitzer Concert Hall ^



10 février – Abbotsford, C.-B. @ Abbotsford Centre *^



11 février – Penticton, C.-B. @ South Okanagan Event Center *^



12 février – Calgary, AB @ Gray Eagle Resort & Casino *^



14 février – Edmonton, AB @ Convention Centre *^



15 février – Saskatoon, SK @ TCU Place *^



17 février – Moose Jaw, SK @ Mosaic Place *^



18 février – Winnipeg, MB @ Burton Cummings Theatre *^



21 février – Madison, WI @ The Sylvee *^



23 février – Windsor, ON @ The Colosseum at Caesars Windsor *^



25 février – Toronto, ON @ HISTOIRE *^



26 février – Québec, QC @ Centre Vidéotron *^



27 février – Montréal, QC @ MTelus *^

* avec POP MAL



^ avec AYRON JONES

Le mois dernier, BRISÉ a été contraint de jouer deux concerts en trio après bassiste Eric Bass testé positif au COVID-19. Un mois plus tôt, BRISÉ le batteur Barry Kertch a été contraint de manquer quelques spectacles de la tournée du groupe après avoir été testé positif pour le nouveau coronavirus. Il a été temporairement remplacé par Dustin Steinke de SIXX : AM

BRISÉ chanteur Brent Smith a récemment confirmé que le premier single du septième album studio du groupe arrivera en janvier 2022. La suite de 2018 « Attention ATTENTION » est enregistré dans un nouveau studio à Charleston, en Caroline du Sud, dirigé par Basse, qui est le bassiste et producteur du groupe.

En septembre 2020, Forgeron dit au KLOS émission de radio « Coup de fouet » que lui et Basse cherchaient à faire un album plus organique cette fois-ci. « Nous avons en quelque sorte prouvé que nous pouvons faire ces très gros disques, ces disques très cinématographiques et orchestrés avec ce mur de sons », a-t-il déclaré. « Ce que nous voulons essayer de faire avec cet album, c’est que nous voulons le ramener à la batterie, à la basse, à la guitare et au chant et les meilleures chansons que nous pouvons écrire et les chansons les plus fraîches que nous puissions écrire avec le plus de ténacité et de férocité Donc, je ne pense pas que cette fois-ci nous allons nécessairement regarder le manuel de, « superposons ce disque comme nous avons superposé d’autres disques, et continuons à en ajouter pour qu’il grandisse. ‘ Je pense plus à l’idée du gros mono sur cet album, c’est plus sur la stéréo et mettre tous les sons au milieu. Mais vous n’avez pas une centaine de pistes sur une chanson, vous ne prenez pas un orchestre de 22 musiciens et Nous l’avons fait, et nous avons fait ce genre de disques, et nous aimons ces disques, et nous aimons ce son, mais je pense que ce que nous voulons faire avec ce prochain disque, c’est que nous voulons vraiment nous concentrer d’être un groupe de quatre musiciens, et voyons si nous pouvons décoller la peinture des murs avec juste la fureur de nous quatre dans une pièce. »

BRISÉle film de « Attention ATTENTION », une expérience cinématographique de l’album studio 2018 du groupe du même nom, créé dans le monde entier le 3 septembre. Disponible en VOD numérique et par câble via Entreprises Gravitas, « Attention ATTENTION » est un voyage visuel qui donne vie à l’histoire de BRISÉL’album acclamé en tête des charts, leur sixième long métrage, qui a fait ses débuts dans le Top 5 du Billboard 200, a simultanément atteint le n ° 1 sur Panneau d’affichagedans les classements Alternatif, Top Rock et Hard Rock Albums, et a mené à cinq Prix ​​de la musique iHeartRadio candidatures. Cette œuvre d’art sonore et visuelle a été réalisée par Bill Yukich (BEYONCÉ, METALLIQUE, WIZ KHALIFA) et propose des représentations théâtrales du groupe, Melora Walters (« Magnolia », « Grand amour », « PEN15 »), et Francesca Eastwood (« Vieille », « Pics jumeaux », « Fargo »), entre autres.