Shinedown annonce une tournée printemps 2022 avec The Pretty Reckless And Diamante

BRISÉ a annoncé sa deuxième sortie nord-américaine en tête d’affiche 2022, « La tournée en direct de la Révolution », avec des invités spéciaux THE PRETTY RECKLESS et DIAMANT. Débutant le 1er avril à Spokane, le trek de 24 dates, produit par Franck Productions, verra le quatuor acclamé, salué pour ses spectacles en direct à indice d’octane élevé, voyager à travers les États-Unis avec des arrêts à Boise, Green Bay, Des Moines, Baltimore, Columbus, Wichita, Birmingham, Greensboro et Nashville, entre autres, avant de terminer Knoxville le 7 mai. Plus tard en mai, BRISÉ se rendra à Daytona Beach pour Bienvenue à Rockville 2022 où ils se produiront le samedi 21 mai aux côtés GUNS N’ ROSES et S’ÉLEVER CONTRE.

La prévente du fan club commence le 14 décembre à 10 h, heure locale. La prévente des salles et de la radio débutera le 15 décembre à 10 h, heure locale. La mise en vente générale commence le 17 décembre à 10 h, heure locale.

« La tournée en direct de la Révolution » suivra la tournée hivernale du groupe, « Sinedown Live In Concert », où BRISÉ apportera sa performance live passionnante, soutenue par leur production époustouflante, de retour dans les arènes pour la première fois depuis 2020. La prochaine sortie de 22 dates parcourra la côte ouest, le Canada et plus encore, s’arrêtant dans des villes comme Los Angeles , Phoenix, Denver, Las Vegas, Seattle, Calgary, Toronto et Montréal. POP MAL et AYRON JONES soutiendra à certaines dates ; Les tickets sont en vente maintenant. Après avoir pris le contrôle de l’Amérique du Nord, BRISÉ déplacera leur set live de l’autre côté de l’étang l’été prochain pour une tournée européenne avec des apparitions au festival à Parc Rock Im et Bague Rock Am en Allemagne, Télécharger festival au Royaume-Uni et Hellfest en France avec des spectacles sélectionnés avec IRON MAIDEN.

Nouvelle BRISÉ dates de tournée avec THE PRETTY RECKLESS et DIAMANT:

01 avril – Spokane, WA @ Spokane Arena



02 avril – Boise, ID @ ExtraMile Arena



04 avril – Billings, MT @ First Interstate Arena



06 avril – Fargo, ND @ FARGODOME



08 avril – Green Bay, WI @ Resch Center



09 avril – Peoria, IL @ Peoria Civic Center



11 avril – Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Center



12 avril – Des Moines, IA @ Wells Fargo Arena



14 avril – Toledo, OH @ Huntington Center



15 avril – Hershey, PA @ GIANT Center



16 avril – Uncasville, CT @ Mohegan Sun



18 avril – Portland, ME @ Cross Insurance Arena



20 avril – Baltimore, MD @ Chesapeake Employers Insurance Arena



22 avril – Charleston, Virginie-Occidentale @ Charleston Coliseum



23 avril – Columbus, OH @ Schottenstein Center



24 avril – Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena



26 avril – Evansville, IN @ Ford Center



28 avril – Wichita, KS @ INTRUST Bank Arena



29 avril – Little Rock, AR @ Simmons Bank Arena



30 avril – Birmingham, AL @ Legacy Arena



03 mai – Greensboro, Caroline du Nord @ Greensboro Coliseum



04 mai – Nashville, TN @ Bridgestone Arena



06 mai – Greenville, SC @ Bon Secours Wellness Arena



07 mai – Knoxville, TN @ Thompson-Boling Arena

BRISÉ a terminé l’enregistrement et le mixage de son septième album studio pour une sortie début 2022. La suite de 2018 « Attention ATTENTION » a été enregistré en partie dans un nouveau studio à Charleston, en Caroline du Sud, dirigé par le bassiste et producteur du groupe Eric Bass.

En août dernier, le chanteur Brent Smith a dit que le premier single de BRISÉLe septième album studio de arriverait en janvier 2022.

BRISÉle film de « Attention ATTENTION », une expérience cinématographique de l’album studio 2018 du groupe du même nom, créé dans le monde entier en septembre.