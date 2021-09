Shinedown défend la personnalité de la radio de St. Louis contre les «trolls» honteux du corps

BRISÉ a défendu une personnalité de la radio du Missouri après que le corps des commentateurs lui ait fait honte et lui ait dit de perdre du poids.

Ashley “Lux” Mohr de la radio de Saint-Louis 105.7 La pointe était en train d’interviewer Brent Smith de BRISÉ, le groupe de rock acclamé derrière 16 singles numéro un sur le Panneau d’affichage Chart Mainstream Rock, à dimanche (19 septembre) Pointfest lorsque les commentateurs en ligne ont commencé à lui faire honte, en lui disant de “perdre quelques livres” et en disant qu’elle s’était “laissée aller”.

Lux, qui anime l’une des émissions de radio les mieux notées à Saint-Louis, a pris à IGTV pour interpeller les body-shamers accumulant 10 000 vues et plus de 1 000 commentaires de soutien. BRISÉ rapidement suivi d’un post, l’appelant “la plus belle dame à l’intérieur et à l’extérieur du BUSINESS”.

Lux a écrit en partie: “C’est tellement bizarre que dans les coins sombres et étranges du sous-sol, des hommes analysent mon corps. Mon sac de chair. Quand je n’ai aucune idée de l’existence… étant dit, je suis une femme confiante, qui a eu ses problèmes avec l’ED. En raison de mon système de soutien, de ma thérapie et de mon psychiatre, ces commentaires sonnent comme [clowns] klaxonner leur nez. MAIS beaucoup de femmes et même moi lors d’une mauvaise journée pourraient être gravement affectées par des commentaires comme ceux-ci. Ce sont des déclarations dommageables.

“Je m’inquiète pour les filles et les fils que ces trolls élèvent. Je m’inquiète pour les femmes avec lesquelles ils sortent ou épousent. Je suis désolé pour leurs parents, je ne peux pas les rendre si fiers si vous passez vos journées dans la section commentaires d’une radio locale station parlant du corps d’un Dj. Cela me gênerait, si je connaissais quelqu’un comme ça, et encore moins l’élèverait.

“Arrête avec le comportement de merde de clown et va faire littéralement n’importe quoi d’autre de productif avec ta journée, putain. La goutte de pathétique pue sur toi.”

Forgeron défendu Lux dans un de ses propres articles, écrivant: “Vous êtes absolument magnifique à l’intérieur et à l’extérieur. Nous nous connaissons depuis longtemps et j’ai toujours admiré à quel point vous êtes fort, esprit, corps et âme. Amour toi fille”.

Pendant des décennies, les médias ont diffusé des images irréalistes de l’apparence du corps féminin. Ces dernières années, les médias sociaux ont porté la honte corporelle à un nouveau niveau, les actrices et interprètes étant confrontées au trolling et aux critiques en ligne lorsqu’elles ne se conforment pas à la norme attendue.

Lux espère dissuader les gens de juger le corps des autres et dit qu’elle se sentait bien dans sa tenue et qu’elle continuera à porter ce qu’elle veut – et que les autres devraient faire de même.