Shinedown est toujours en train d’écrire du matériel pour un nouvel album: «  Nous ne précipitons jamais le processus créatif  »

SHINEDOWN chanteur Brent Smith a révélé que lui et ses camarades de groupe sont actuellement à Malibu, en Californie, travaillant avec Prix ​​Grammy-auteur-compositeur et producteur de disques multi-platine nommé Dave Bassett sur le matériel de leur prochain album. Le suivi des 2018 « Attention ATTENTION » est enregistré en partie chez le bassiste et producteur Eric Bassle nouveau studio de Charleston, en Caroline du Sud, pour une sortie provisoire fin 2021.

Forgeron prendre à SHINEDOWNde Instagram Mercredi soir (24 mars) pour écrire: « Donc, à tous ceux qui ont été curieux de savoir ce qui se passe au pays de @Shinedown, voici une mise à jour. Nous nous concentrons principalement sur l’écriture à ce stade. Nous ne précipitons jamais le processus de création en particulier quand il s’agit d’écrire les chansons car elles sont constamment révisées. Les paroles changeront, les mélodies peuvent changer jusqu’à ce que nous soyons fondamentalement tous au bon endroit les uns avec les autres, avant que l’enregistrement proprement dit de l’album ne commence. Oui, nous faisons une démonstration de tout le matériel , et oui, nous étudions constamment comment chaque chanson nous fait ressentir émotionnellement dès le premier jour où elle est écrite et démo, jusqu’à ce que nous soyons prêts à enregistrer ce qui deviendra finalement la version de l’album …

« Nous avons commencé à écrire en juin 2020, et nous sommes actuellement encore dans ce processus. Cela étant dit, nous devons être honnêtes avec vous tous, et les filles, nous ne voulons jamais faire le même album deux fois, ce n’est pas dans notre nature, et franchement, ce n’est pas qui nous sommes. Certains artistes ont un style très spécifique qui fonctionne pour eux, et ils se concentreront principalement sur ce style, et nous leur disons plus de puissance, et si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas … Cela étant dit, en tant que groupe, nous devons constamment passer au niveau supérieur. Notre Fanbase ‘Family’ mérite notre MEILLEUR absolu, et cela peut prendre du temps.

« Notre public est notre monde entier. Nous avons souvent dit que » nous n’avons qu’un seul patron, il se trouve que tout le monde est dans le public « et nous prenons cela TRÈS au sérieux. Il y a autre chose dans les coulisses qui est plus que crucial, c’est le fait que notre label de 20 ans @atlanticrecords et notre gestion @indegoot nous donnent le temps et les ressources dont nous avons besoin pour faire ce genre de disques / albums. Croyez-nous quand nous disons qu’il faut un village, parce que c’est le cas, et nous ne prenons jamais ça pour acquis … SOOOOOOO cela étant dit, il est temps de se remettre au travail. «

Septembre dernier, Forgeron dit au KLOS émission de radio « Coup de fouet » que lui et Basse cherchaient à faire un album au son plus organique cette fois-ci.

« Nous avons en quelque sorte prouvé que nous pouvons faire ces très gros disques, ces disques très cinématographiques et orchestrés avec ce mur de sons », a-t-il déclaré. « Ce que nous voulons essayer de faire avec cet album, c’est que nous voulons le redéfinir sur la batterie, la basse, la guitare et le chant et les meilleures chansons que nous pouvons écrire et les chansons les plus fraîches que nous pouvons écrire avec le plus de ténacité et la plus féroce. Donc, je ne pense pas que cette fois-ci, nous allons nécessairement regarder le manuel de «Superposons cet enregistrement comme nous avons superposé d’autres enregistrements, et continuons à y ajouter pour qu’il grandisse. ‘ Je pense plus à l’idée du gros mono sur cet album, il s’agit plus de stéréo et de mettre tous les sons au milieu. Mais vous n’avez pas une centaine de pistes sur une chanson; vous ne prenez pas un orchestre de 22 musiciens et Nous l’avons fait, et nous avons fait ce genre de disques, et nous aimons ces disques, et nous aimons ce son, mais je pense que ce que nous voulons faire avec ce prochain album, c’est que nous voulons vraiment nous concentrer d’être un groupe de quatre musiciens, et voyons si nous pouvons décoller la peinture des murs avec juste la fureur de nous quatre dans une pièce. «

En août, SHINEDOWN a battu le record du plus grand nombre de n ° 1 en 39 ans d’histoire du Billboard Mainstream Rock Songs, marquant son 16e n ° 1 avec « Atlas Falls ». Cela a également marqué le 17e n ° 1 du groupe sur le classement Mediabase Active Rock et son sixième n ° 1 consécutif, après « Comment avez-vous aimé », « Diable », « Se lever », « Monstres » et « Attention ATTENTION ».

Initialement écrit en 2013, « Atlas Falls » a été rendu disponible pour la première fois à partir de SHINEDOWN‘s vault en mars 2020 dans le cadre d’un ensemble exclusif de chansons et de t-shirts pour l’effort de collecte de fonds COVID-19 du groupe.