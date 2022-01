Shinedown publie la première vidéo teaser de son septième album studio

BRISÉ a publié une courte vidéo teaser pour le septième album studio du groupe.

Le clip de 42 secondes, que l’on peut voir ci-dessous, était accompagné du message : « Alors ça commence… #nowiknowmyabcs… Et toi ? #SD7 ».

Le mois dernier, BRISÉ chanteuse Brent Smith 95.9 Le rat‘s Carl Artisanat à propos de l’approche plus « dépouillée » du nouveau LP : « Nous voulions tout mettre en avant. Et ce que je veux dire par là, c’est que nous avons prouvé que nous pouvons faire ces disques qu’il y a beaucoup de musicalité impliqué, et nous avons superposé nos disques au fil des ans parce que nous aimons la musique et nous aimons le son et nous essayons de faire des disques vraiment cinématographiques. Donc, avec cela, vous avez beaucoup d’instruments qui ne sont pas seulement de la batterie, de la basse, de la guitare et du chant – nous utilisons des orchestres , nous utilisons beaucoup de synthétiseurs, nous utilisons beaucoup de techniques auxquelles… Nous ne croyons pas… Ne vous attachez pas les mains lorsque vous faites un disque. Faites le disque que vous voulez faire. Et finalement, bien que , ce que nous voulions faire avec cet album était de le rendre aussi féroce que les autres disques mais en n’utilisant pas autant le style que nous avons fait dans le passé avec la superposition et la superposition de guitares, en ajoutant beaucoup de synthés, en empilant les voix. »

Il a poursuivi : « Je viens du Freddie Mercury école quand il s’agit de voix, de superposition, d’arrière-plans et de choses de cette nature parce que j’essaie – je dis « essaye » – d’essayer d’utiliser ma voix comme un instrument. Mais c’est vraiment moins c’est plus. Donc la majorité de ce disque est authentiquement batterie, basse, guitare. Il y a des chansons pour piano ; il y a deux chansons pour piano vraiment, vraiment très intenses qui vont être dans BRISÉ Sept. Mais nous voulions faire un vrai disque de rock, nous voulions faire un vrai disque où nous nous concentrons simplement sur nous assurer que le groupe est entendu de la manière dont le groupe a besoin d’être entendu. Donc, pas beaucoup de superpositions. Cela ne veut pas dire qu’il est moins puissant ; c’est juste que nous n’avons pas beaucoup de stacks. Nous mettons simplement les choses de gauche à droite en stéréo, en poussant tout vers l’avant. Les voix ne sont pas superposées – pas beaucoup d’effets sur les voix, donc pas beaucoup de retards et de réverbérations et des choses comme ça. Beaucoup de voix sur le disque sont sèches et un peu juste dans votre visage. »

Forgeron également parlé des thèmes lyriques couverts sur le nouveau BRISÉ album, affirmant qu’ils étaient inspirés au moins en partie par la pandémie en cours et l’impact qui en résulte sur la communauté, les résidents et les entreprises.

« En passant par tout ce que le monde a traversé l’année dernière, et nous avons écrit la majorité du disque l’année dernière, et cette année, nous ne pouvions pas fermer les yeux sur tout ce qui se passait », a-t-il déclaré. « Et nous parlons sur ce disque, et nous exprimons sur ce disque – nous n’essayons pas de danser autour de certains sujets. Nous essayons d’être très honnêtes et très réels. À bien des égards, c’est une question très humanitaire enregistrement. »

Demandé si BRISÉ va « énerver les gens » avec certaines des positions lyriques qui sont prises sur le prochain LP, Forgeron a déclaré: « Peut-être. Mais le problème, c’est que je ne pense pas nécessairement qu’il s’agisse d’énerver les gens; il s’agit de comprendre ce que nous avons tous vécu mais où nous devons aller maintenant. Je pense que cela se perd. Ce n’est jamais censé être sur… Et je dis ceci parce que je suis très, très audacieux et très honnête à ce sujet. Ce pays, il ne s’appelle pas les États divisés d’Amérique ; il s’appelle les États-Unis d’Amérique, et nous voulons que les gens comprennent que cela dépend des gens ; cela dépend de nous. Et nous sommes capables non seulement de travailler les uns avec les autres, de grandir les uns avec les autres. Mais quand vous avez certaines personnes au pouvoir qui n’ont pas votre meilleur intérêt à l’esprit, vous avez se lever et faire entendre votre voix. Quand je vois ce qui se passe en ce qui concerne la liberté d’expression des gens et qu’elle est censurée et que les gens sont poussés dans un coin à cause de leurs opinions et tout le reste. Vous devez être capable d’avoir des conversations les uns avec les autres afin d’obtenir une action réelle pour se produire pour un changement positif. »

Concernant le premier single de BRISÉle septième album de , qui devrait arriver plus tard ce mois-ci, Brent a déclaré: « Il aborde honnêtement tout ce que la société a traité à partir d’une plate-forme planétaire, si vous voulez – pas seulement ici aux États-Unis, mais dans le monde entier – à quoi ont ressemblé les 18 derniers mois, et, du moins à notre avis, comment nous devons avancer.

« Écoutez, le disque… Nous parlons de choses dont nous n’avons jamais parlé auparavant », a-t-il révélé. « Nous ouvrons la conversation sur différents sujets qui BRISÉ n’a jamais abordé. Nous avons le soutien total de notre label, de notre management et, espérons-le, de nos fans, qu’ils soient là depuis le premier jour ou qu’ils découvrent simplement qui nous sommes. Mais c’est un record que je pense que certaines personnes considéreront comme controversé, je pense que certaines personnes considéreront comme très provocateur, surtout pour BRISÉ, mais c’est aussi quelque chose dont nous pensons que c’est très important et que c’est nécessaire… Ne vous méprenez pas non plus, il y a beaucoup de triomphe sur ce disque, mais il y a aussi beaucoup de devoir prendre du recul et partir , ‘Que se passe-t-il vraiment ? Et comment pouvons-nous empêcher que cela se produise si cela va être quelque chose de négatif pour la race humaine dans son ensemble ? » Notre société, la façon dont nous vivons les uns avec les autres, nous partageons cette planète avec de nombreux organismes et créatures différents. Il ne s’agit pas que de nous. Il est important que tout le monde prenne vraiment du recul et ne le fasse pas toujours. Nous devons travailler ensemble – comme nous tous ; nous devons vraiment commencer à travailler ensemble et à vraiment créer un changement positif non seulement pour la société mais aussi pour cette belle planète qui nous a été donnée. »

La suite de 2018 « Attention ATTENTION », qui est provisoirement attendu ce printemps, a été enregistré en partie dans un nouveau studio à Charleston, en Caroline du Sud, dirigé par le bassiste et producteur du groupe. Eric Bass.

En octobre, BRISÉ a annoncé sa tournée nord-américaine 2022, « Sinedown Live In Concert ». Débutant à San Francisco le 26 janvier, la prochaine sortie de 22 dates verra le quatuor acclamé voyager à travers la côte ouest, le Canada et plus encore, avec des arrêts à Los Angeles, Phoenix, Denver, Las Vegas, Seattle, Calgary, Toronto, et Montréal. POP MAL et AYRON JONES soutiendra à certaines dates.

BRISÉle film de « Attention ATTENTION », une expérience cinématographique de l’album studio 2018 du groupe du même nom, créé dans le monde entier en septembre.



