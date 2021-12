Shingeki no Kyojin dévoile la bande-annonce officielle de la partie 2 de la saison finale – Les nouvelles de Chihuahua – Entre les lignes

Le moment est venu de dire au revoir à l’un des titres d’anime les plus acclamés de la dernière décennie par le public international. L’histoire épique de L’Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin) entre dans son apogée avec les nouveaux épisodes de sa dernière saison, mais répondra-t-elle aux attentes élevées des fans ?

Voici toutes les informations essentielles que vous devez savoir sur la conclusion de la saga créée par Hajime Isayama :

La franchise L’Attaque des Titans

Shingeki no Kyojin tire son origine du manga homonyme écrit et illustré par Hajime Isayama, qui a été publié en feuilleton dans le magazine Bessatsu Shōnen entre septembre 2009 et avril 2021. La maison d’édition Kōdansha a compilé l’ouvrage en 34 volumes au total et en a vendu plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde.

Dans cette histoire, l’humanité était au bord de l’extinction il y a de nombreuses années après l’apparition des « Titans », des créatures géantes qui ont dévasté des villes entières et dévoré toutes les personnes qu’elles ont trouvées sur leur chemin. Les survivants ont réussi à se réfugier dans une ville fortifiée avec de hauts murs, qui serait le dernier bastion de la civilisation. Cependant, cette paix relative est interrompue par une chaîne d’événements tragiques qui révéleront la véritable origine et le but des Titans.

L’impression a inspiré de nombreux mangas dérivés, romans légers, films d’action en direct, des tonnes de marchandises et, bien sûr, une adaptation anime à succès composée de 75 épisodes, de nombreuses émissions spéciales et quatre films de compilation depuis sa première en 2013.

De quoi parlera L’Attaque des Titans : La Saison Finale – Partie 2 ?

La saga Eren Jaeger se dirige vers sa conclusion finale dans le prochain lot d’épisodes de L’Attaque des Titans. Nous reprendrons l’histoire avec l’armée de Marley lançant une contre-offensive dans le district de Shiganshina.

Pony Canyon fournit le résumé suivant :

« Les frontières entre amis et ennemis deviennent encore plus floues. La guerre du Paradis éclate à Shiganshina et, alors que la bataille se poursuit, les véritables intentions des cerveaux derrière la situation mondiale actuelle deviennent claires… »

Equipe de production et casting

La production se poursuit entre les mains du studio MAPPA (Jujutsu Kaisen), qui a remplacé WIT Studio pour la dernière saison. L’équipe principale sera à nouveau dirigée par le réalisateur Yuichiro Hayashi (Dorohedoro); le scénariste Hiroshi Seko (L’Attaque des Titans ; Vinland Saga) ; le créateur de personnages Tomohiro Kishi (Dorohedoro); ainsi que les compositeurs Hiroyuki Sawano (L’Attaque des Titans ; 86 : Quatre-vingt-six) ​​et Kohta Yamamoto (86 : Quatre-vingt-six).

La série comportera également le retour de la distribution principale des voix japonaises :

Yûki Kaji (Eren Jaeger).

Yui Ishikawa (Mikasa Ackerman).

Marina Inoue (Armin Arlelt).

Hiroshi Kamiya (Lévi).

Hiro Shimono (Conny Springer).

Parc Romi (Hange Zoe).

Ayane Sakura (Gabi Braun).

Yoshimasa Hosoya (Reiner Braun).

Manami Numakura (doigt de Pieck).

Natsuki Hanae (Falco Grice).

Toshiki Masuda (Porco Galliard).

Takehito Koyasu (Zeke Jaegar).

Date de sortie et où regarder Attack on Titan: The Final Season – Part 2

La deuxième partie d’Attaque des Titans : la saison finale sera diffusée le 9 janvier 2022. La série sera à nouveau diffusée simultanément sur Crunchyroll et Funimation en Amérique latine ; c’est-à-dire que les épisodes seront disponibles sur les deux plateformes de streaming quelques heures après la fin de leur diffusion à la télévision japonaise.

Funimation a confirmé que la série comportera également un simuldub en espagnol latin à une date à confirmer.

Source : CinéPremière