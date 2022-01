Shinji Kagawa, qui a travaillé avec Sir Alex Ferguson à Manchester United et Jurgen Klopp au Borussia Dortmund, fait maintenant face à une bataille de relégation en Belgique après avoir signé pour Sint-Truiden

Après avoir joué sous les ordres de Sir Alex Ferguson et Jurgen Klopp, et disputé la Ligue des champions et la Coupe du monde, Shinji Kagawa fait maintenant face à une bataille de relégation en Belgique.

L’ancien international japonais vient de signer pour l’équipe belge de Pro League Sint-Truiden, qui appartient à une société japonaise, après avoir été libérée par la formation grecque PAOK le mois dernier.

Kagawa a quitté le PAOK le mois dernier

Son nouveau club occupe le 13e rang des 18 équipes de haut niveau, un point au-dessus du 16e et quatre au-dessus de la place des barrages de relégation.

Cependant, il est possible que Kagawa puisse encore inspirer une charge européenne, le STVV n’étant qu’à sept points du huitième, ce qui pourrait les qualifier pour la Ligue Europa.

En déplacement, l’ancien homme du Borussia Dortmund et de Manchester United a déclaré au club : « Bonjour les supporters du STVV.

« J’ai pris la décision de venir avec une forte détermination.

«Je veux contribuer avec mon football et mon expérience et aider l’équipe à atteindre ses objectifs.

«Je suis impatient de servir les fans et les supporters. Merci pour votre soutien. »

Se faisant un nom à l’origine dans son Japon natal, marquant 57 buts en seulement 127 matchs pour Cerezo Osaka, Kagawa a chanté pour le Borussia Dortmund en 2010.

Il est arrivé dans la même fenêtre que Robert Lewandowski, et la paire a finalement obtenu des transferts importants de Dortmund – Lewandowski au Bayern Munich et Kagawa à Man United.

GETTY

Kagawa a travaillé avec des managers décents tout au long de sa carrière

GETTY

Sir Alex Ferguson l’a signé pour United

Kagawa ne s’est jamais vraiment installé en Premier League après son transfert de 12 millions de livres sterling, marquant seulement six fois pendant son séjour à Old Trafford.

Il a ensuite été renvoyé à Dortmund en 2014, puis prêté à Besiktas, avant d’être ensuite vendu à Saragosse en 2019.

Il a quitté l’équipe de deuxième division espagnole un peu plus d’un an plus tard, ce qui a conduit le PAOK à récupérer le joueur de 32 ans sur un transfert gratuit, mais il n’a joué que six fois pour eux avant d’être libéré.

Kagawa est maintenant à Sint-Truiden et, mon garçon, a-t-il accumulé quelques miles aériens au cours de sa carrière.

