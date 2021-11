Shino The Deer est le nouveau villageois le plus chaud d’Animal Crossing

Shino est ce qu’elle veut et comment l’obtenir. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

La mise à jour 2.0 d’Animal Crossing: New Horizons a amené 16 nouveaux villageois dans nos paradis insulaires, y compris de tout nouveaux personnages et d’anciens favoris revenant d’anciens jeux de la série. Alors que chaque nouveau personnage a ses fans, il y a quelque chose à propos de la mystérieuse Shino qui lui donne un avantage sur le reste du troupeau, dépassant largement le joli garçon Sasha le lapin et l’écureuil à queue étoilée Ione sur plusieurs marchés populaires AC.

Il est assez clair d’après les preuves en ligne que Sasha, Ione et Shino sont les meilleurs en ce qui concerne les nouveaux villageois AC. Chacun de ces nouveaux arrivants mignons apporte quelque chose de frais à la table. Shino est calme et mystérieux jusqu’à ce qu’elle ne le soit plus. Sasha, le lapin que tout le monde supposait être une femelle au début, est un garçon adorable. Et Ione adore parler des étoiles… celles du ciel, pas de sa queue. Les trois personnages font partie des personnages les plus populaires vendus et offerts sur le marché en ligne populaire Animal Crossing: New Horizons Nookazon, qui a fourni à Kotaku sa liste des 10 nouveaux villageois les plus échangés.

ShinoSashaIoneCephalobotMarloPetriTianshengFaithAzaléeQuinn

Bien que j’aie personnellement soutenu le robot Octopus Cephalobot, le personnage le plus fantaisiste est tombé devant le charme et la grâce des trois grands. Shino, cependant, est numéro un par une marge assez large. Le prix moyen pour ajouter Shino à votre île grâce au commerce est de 30 millions de cloches. Sasha, à la deuxième place, n’attire en moyenne que 9,5 millions de personnes.

Si vous êtes très, très persistant, vous pourriez la rencontrer dans la nature. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Il existe d’autres façons d’ajouter Shino et des amis sur votre île, bien sûr. Vous pouvez essayer de vous procurer des packs de la cinquième série de cartes Amiibo Animal Crossing, qui pourraient contenir l’un des nouveaux personnages ainsi que plusieurs PNJ populaires. Pas dans les magasins, où ils se sont rapidement vendus, mais peut-être sur eBay, où vous pouvez obtenir une seule carte Shino authentique pour environ 25 $ (ou tenter votre chance sur un paquet non ouvert de six cartes aléatoires, qui commence à environ 20 $). Ou peut-être sur Etsy, où des vendeurs entreprenants ont lancé des cartes et des pièces de monnaie Animal Crossing Amiibo depuis le lancement du jeu l’année dernière.

J’ai parlé à un vendeur Etsy prolifique qui a été très occupé depuis le lancement de la mise à jour la semaine dernière. Bien qu’ils préfèrent rester anonymes, ils m’ont offert un aperçu d’une capture d’écran montrant quels nouveaux personnages se sont vendus le plus au cours du week-end. Au cours de cette période, ils ont vendu 106 jetons Ione, 128 Sashas et 138 Shinos. Le deuxième plus proche, avec 73 unités vendues, était le bon vieux Raymond.

J’ai choisi d’acquérir Shino à l’ancienne, en dépensant de grandes quantités de billets Nook Miles et en espérant le meilleur. Il m’a fallu entre 80 et 90 visites de l’île, au cours desquelles je suis passé à Faith le Koala, mais j’ai finalement trouvé le mystérieux et bavard Shino.

Je vais juste camper ici toute la nuit. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Je vous ferai savoir si elle décide de déménager, mais je pense que nous serons des amis cerfs pendant un certain temps.