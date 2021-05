Shinola crée des kits en vol pour American Airlines – WWD

Les voyages en avion reviennent en flèche, alimentés par des voyageurs vaccinés et fatigués par la pandémie, et Shinola s’est associé à American Airlines et aux parfumeurs DS & Durga basés à Brooklyn pour créer des kits d’agrément à bord pour les clients de cabine premium.

Les trousses ont été conçues par Shinola, basée à Detroit, avec l’intention que les passagers les ramènent chez eux une fois arrivés à destination. À l’intérieur, les sacs offrent des baumes à lèvres et des lotions de DS & Durga aux parfums Rose Atlantic et Radio Bombay, ainsi que les équipements de vol habituels: chaussettes, masque pour les yeux, brosse à dents et dentifrice.

Les kits seront fournis sur les vols internationaux et transcontinentaux long-courriers et commenceront à être déployés sur les vols opérant entre les États-Unis et Londres à partir du 10 mai. Ils seront également offerts sur d’autres vols plus longs à partir de cet été.

Et en plus des sacs de vol, Shinola a également créé une version en édition limitée de son horloge de bureau qui comprend un cadran fabriqué à partir du métal original de la célèbre flotte d’avions McDonnell Douglas MD-80 d’American Airlines, mais maintenant à la retraite. . Shinola créera 1000 des horloges disponibles avec ou sans logo vintage American Airlines. Les horloges seront également présentées dans certains salons Admirals Club.

«Lorsque American Airlines nous a contactés pour devenir leur partenaire en kit d’agrément, nous avons été ravis d’avoir l’opportunité de nous aligner sur une marque américaine emblématique aux vues similaires, qui a un engagement similaire pour des produits et des expériences de qualité», a déclaré Shannon Washburn, PDG Shinola. «L’hospitalité est l’une de nos valeurs fondamentales, c’est donc pour nous une extension naturelle – et bien sûr un excellent moyen de présenter la marque à un public plus large. Les kits imitent certains de nos produits de voyage et témoignent de la marque et de notre souci du détail. Ils sont si bien conçus et construits que nous prévoyons l’intention du passager de les réutiliser pour de futurs voyages.