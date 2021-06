Shintaro Mochizuki passe le tour de Wimbledon

22/06/2021

Le à 17:00 CEST

les Japonais Shintaro Mochizuki, numéro 496 de l’ATP, a remporté le tour de qualification de Wimbledon par 1-6, 6-2 et 6-4 en une heure et trente-neuf minutes pour Hugo Gaston, joueur de tennis français, numéro 160 de l’ATP. Après ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase de Wimbledon.

Le joueur français a réussi à casser le service de son adversaire à 7 reprises, tandis que Mochizuki, de son côté, l’a réussi 8 fois. De plus, le joueur japonais a réalisé 68% au premier service, commis 6 doubles fautes et réalisé 49% des points de service, tandis que son rival a obtenu une efficacité de 47%, commis 6 doubles fautes et réussi à remporter 42% des points de service.

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) comporte auparavant une phase de qualification où les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des candidats. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Durant cette partie de la compétition en particulier, un total de 128 joueurs s’affrontent. De plus, elle est célébrée entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur.