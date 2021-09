Shiprocket nomme Atul Mehta COO

Mehta dirigera la plate-forme logistique de Shiprocket en Inde et sera responsable des ventes, de la gestion des comptes, des opérations de la chaîne d’approvisionnement, des opérations clients et des fonctions d’excellence des vendeurs.

Shiprocket, la plateforme technologique de logistique et de traitement des commandes, a annoncé la nomination d’Atul Mehta au poste de directeur de l’exploitation (COO). Dans ce rôle, Mehta dirigera la plate-forme logistique de Shiprocket en Inde et sera responsable des ventes, de la gestion des comptes, des opérations de la chaîne d’approvisionnement, des opérations clients et des fonctions d’excellence des vendeurs. En dehors de ces responsabilités essentielles, il travaillera avec l’équipe fondatrice pour stimuler l’innovation et élaborer des stratégies à long terme, a déclaré la société dans un communiqué.

Ayant rejoint Shiprocket en juillet 2021, Mehta a plus de 16 ans d’expérience dans la gestion du compte de résultat, la propriété de la marque, la gestion des catégories, les opérations, les produits, les ventes et le marketing. Il rejoint Shiprocket après un passage de quatre ans chez Amazon, où il a occupé le poste de responsable des partenariats stratégiques et des nouvelles initiatives commerciales et a joué un rôle central dans la transformation d’Amazon Pantry d’une ville en un programme PAN India. Auparavant, il a occupé un poste de direction au sein de la société multinationale de biens de consommation Unilever, où il a dirigé la marque de dentifrice Pepsodent pour l’Inde.

La trajectoire de croissance de Shiprocket a été remarquable au cours des dernières années, et nous recherchions quelqu’un pour rejoindre notre équipe de direction pour correspondre à notre échelle et favoriser l’excellence en interne, a déclaré Saahil Goel, co-fondateur et PDG de Shiprocket. «Shiprocket augmente également ses capacités autour de l’hyperlocal, en réduisant les délais de livraison et en offrant des services d’exécution. La prochaine décennie appartient à des millions d’entrepreneurs – marques D2C et vendeurs PME. Nous avons l’opportunité d’être le moteur principal de cet entrepreneuriat. Cela nécessitera un mélange d’innovation, de leadership humain et d’exécution de haute qualité. Compte tenu du sens aigu des affaires d’Atul et de son expérience antérieure à la tête d’organisations éminentes, nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle déterminant dans l’élaboration de stratégies et la poursuite de la croissance de Shiprocket », a-t-il ajouté.

« Mes plans pour Shiprocket incluent de travailler en étroite collaboration avec l’équipe fondatrice pour renforcer davantage les opérations existantes et faire évoluer de manière agressive les nouvelles offres de produits que nous construisons. J’attends avec impatience un séjour de longue durée et de conduire l’entreprise vers de plus hauts sommets », a déclaré Mehta.

