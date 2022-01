Shiprocket va acquérir 75 pc du capital de Wigzo Tech

L’acquisition stratégique proposée permettra à Shiprocket d’étendre sa gamme de produits pour les détaillants en ligne intégrant sa plate-forme, entre autres, a déclaré la startup dans un communiqué sans divulguer la taille de l’affaire.Wigzo Tech répond spécifiquement aux besoins dynamiques des marques de commerce électronique et D2C.

La société d’expédition de commerce électronique Shiprocket a déclaré vendredi qu’elle s’était « engagée » à acquérir une participation de 75% dans la plate-forme de données client (CDP) Wigzo Tech. L’acquisition stratégique proposée permettra à Shiprocket d’étendre sa gamme de produits pour les détaillants en ligne qui intègrent sa plate-forme, entre autres, a déclaré la startup dans un communiqué sans divulguer le montant de la transaction. Wigzo Tech répond spécifiquement aux besoins dynamiques des marques e-commerce et D2C.

Shiprocket avait levé le mois dernier 185 millions USD dans le cadre de la série E, et a déclaré que le produit serait utilisé pour des acquisitions et l’expansion de ses activités, entre autres. Fondée par Umair Mohammed, Himanshu Kaushik et Mohammed Atyab, Wigzo Tech aide plus de 400 géants du commerce électronique et marques D2C dans leur parcours de croissance grâce à sa plate-forme d’automatisation du marketing et de BI (intelligence d’affaires), selon le communiqué.

Selon Shiprocket, les deux marques se complèteront pour offrir une expérience client supérieure en résolvant les problèmes critiques auxquels sont confrontés les vendeurs en ligne. Tandis que l’expertise de Shiprocket réside dans l’exploitation des données de comportement de livraison et la logistique de bout en bout et l’efficacité de l’exécution. , Wigzo Tech apporte des informations sur l’affinité des clients et le comportement d’achat pour augmenter la conversion.

« … Avec ses rails CDP sous-jacents et d’autres applications telles que la veille économique, le comportement des consommateurs, l’analyse de données et l’assistance automatisée, Wigzo propose une plate-forme de pointe permettant à chaque marque D2C de créer des expériences sur mesure et personnalisées pour leurs clients cibles.

« Cela aide également les marques à analyser les données en temps réel via des algorithmes de Big Data et d’IA ou de ML en quelques clics », a déclaré Saahil Goel, co-fondateur-PDG de Shiprocket. L’espace D2C (direct-to-consumer) de l’Inde présente croissance massive, a-t-il ajouté.

Notant que ce marché devrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2025, Goel a déclaré que pour les marques D2C, l’exploitation des données peut jouer un rôle essentiel pour avoir un avantage sur leurs contemporains. Umair Mohammad, PDG et co-fondateur de Wigzo Tech, a déclaré : » Alors que nous procédions à l’évaluation de ce que notre association pouvait signifier, nous étions certains que cela serait extrêmement bénéfique. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour créer des solutions innovantes et futuristes qui lanceront la prochaine phase de croissance de l’industrie ».

La technologie de Shiprocket alimente l’expédition et l’exécution des commandes pour les PME, les détaillants D2C et les vendeurs de commerce social en Inde dans plusieurs catégories. Avec plus de 17 partenaires de messagerie à bord, Shiprocket est présent sur les marchés nationaux et internationaux, offrant des solutions d’expédition à travers plus de 29 000 codes PIN en Inde et 220 pays à travers le monde.

