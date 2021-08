Shipsy annonce un changement de marque et dévoile un nouveau logo

in

L’entreprise vise à se tailler une présence mondiale en élargissant sa portée internationale

Shipsy, une plate-forme de gestion logistique intelligente, a annoncé mardi son changement de marque. Cette décision s’aligne sur la vision de l’entreprise d’être le leader mondial du SaaS pour la logistique et la gestion du commerce mondial, a déclaré la société dans un communiqué.

La transformation verra Shipsy passer d’une approche axée sur les produits à la conception de solutions de pointe pour de nombreux cas d’utilisation dans tous les secteurs. Il vise également à mieux communiquer les propositions de valeur en termes de cas d’utilisation et de modules d’expédition spécifiques à l’industrie.

Sur le plan technologique, la société affirme que ses opérations de hub sont désormais entièrement mobiles, tandis que le moteur d’allocation automatique affiche désormais un taux de réussite de 94%. D’autres modifications incorporées conduisent également à des résultats supérieurs au profit du client, a ajouté la société dans le communiqué.

« Notre approche axée sur le client nous a permis de créer des jalons jusqu’à présent. Nous voulons nous lancer dans un nouveau voyage en capitalisant sur les opportunités qui se sont matérialisées dans le nouveau monde post-pandémique. Étant donné que le changement est la seule constante, nous sommes convaincus que la refonte de notre proposition de valeur inaugurera plusieurs percées et nous taillera avec succès une présence formidable dans l’espace mondial de gestion du commerce et de la logistique dans les temps à venir », Soham Chokshi, co-fondateur, et PDG, Shipsy, a déclaré.

Selon la société, elle a enregistré une augmentation de 75% de ses revenus et de ses clients au cours des six derniers mois. Shipsy a effectué une série d’intégrations dans toute la hiérarchie organisationnelle pour accélérer sa feuille de route d’expansion et augmenter sa part d’opinion en matière de leadership éclairé, a-t-il ajouté.

La plate-forme de gestion logistique intelligente de Shipsy permet aux entreprises mondiales d’optimiser, d’automatiser, de suivre et de simplifier les opérations de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout. Fondée en 2015 à Gurugram, la société s’appuie sur l’IA et le big data pour concevoir et développer des solutions SaaS low-code afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle dans tous les secteurs. La marque a récemment établi son siège régional à Dubaï. L’année dernière, la société a levé 6 millions de dollars dans le cadre de la série A dirigée par Sequoia Capital India’s Surge et l’investisseur existant Info Edge.

