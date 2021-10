Shirin Ghaffary, Meredith Haggerty, Caroline Houck, Rebecca Jennings, Sara Morrison, Terry Nguyen et Alanna Okun promues à Vox

Swati Sharma, rédacteur en chef de Vox ; Julia Rubin, directeur éditorial de Vox culture & features; et Ryan McCarthy, directeur éditorial de Vox pour la politique, la politique et la société ; et Samantha Oltman, l’éditeur de Recode a annoncé aujourd’hui plusieurs promotions sur Vox. Les nouveaux rôles énumérés ci-dessous pour Shirin Ghaffary, Meredith Haggerty, Caroline Houck, Rebecca Jennings, Sara Morrison, Terry Nguyen et Alanna Okun reflètent la mission de Vox de fournir de la clarté à son public et de contextualiser les plus grandes histoires – sur des sujets allant de la réglementation technologique à la culture Internet en passant par le paysage de la vente au détail – de manière accessible, utile et informative.

Shirin Ghaffary a été promue correspondante principale, et son rythme est désormais plus ciblé : elle fera un reportage sur la politique des médias sociaux et son intersection avec la politique. Au cours de ses quatre années et plus chez Recode/Vox, elle a couvert les plateformes de médias sociaux, les grandes entreprises technologiques et les mouvements ouvriers technologiques en annonçant de grandes nouvelles, en rapportant des fonctionnalités d’enquête ambitieuses et en rédigeant des analyses intelligentes et opportunes. Elle a également co-animé la saison Google de notre série de podcasts narratifs Land of the Giants.

Meredith Haggerty a été promu rédacteur en chef de culture. Meredith a rejoint la société il y a six ans en tant que rédactrice en chef des fonctionnalités de Racked et a également contribué au lancement de The Goods en tant que rédactrice adjointe. Elle a été un leader crucial sur The Goods, publiant des articles à fort impact comme la fonctionnalité SoulCycle d’Alex Abad-Santos et des projets qui couvrent la salle de rédaction comme le paquet de consommation de cet été. Elle a un instinct si aiguisé en matière de couverture culturelle – à la fois grand et petit C – et nous sommes ravis qu’elle dirige l’équipe de culture.

Caroline Houck a été promu à rédacteur en chef adjoint, politique et politique. Dans tous les rôles qu’elle a occupés chez Vox, de son travail de rédactrice en chef du week-end à temps partiel en 2018 à son travail de rédactrice en chef adjointe à Washington, Caroline a atteint le moment où de grandes nouvelles frappent tout en gardant notre couverture sur la bonne voie et organisée dans les coulisses. Au cours des derniers mois, elle a coordonné notre couverture du retrait de l’Afghanistan, apportant de la clarté aux lecteurs à un moment exceptionnellement chaotique. Ses modifications réfléchies, son jugement avisé sur les nouvelles et sa gestion empathique ont façonné notre couverture à travers une gamme de battements – du logement à la Cour suprême en passant par les affaires étrangères.

Rebecca Jennings a été promu correspondant principal. Ses reportages sur la culture Internet – et en particulier l’intersection de la culture Internet, de la célébrité et de l’argent – ​​sont essentiels. Nous sommes ravis de créer son bulletin hebdomadaire et d’expérimenter l’audio, ainsi que de lui permettre de poursuivre son ambitieux travail de texte long de chronique où nous passons notre attention maintenant.

Sara Morrison a été promue journaliste principale, et son rythme est en train de changer : elle couvrira l’examen antitrust et la réglementation de Big Tech. Depuis qu’elle a rejoint Recode/Vox il y a deux ans pour couvrir la confidentialité et les données personnelles pour le projet Open Sourced, Sara a publié d’excellentes histoires sur les problèmes de confidentialité, mais elle a également montré qu’elle peut écrire des articles clairs et accessibles sur une gamme de sujets compliqués, comme Section 230, la cybersécurité et les émeutes du 6 janvier dans la capitale.

Terry Nguyen a été promu au niveau supérieur de rapporteur du personnel. Terry a fait un travail si précieux au cours de ses deux premières années chez Vox, faisant des reportages sur tout, du géant de la mode Shein à l’activisme Instagram à la désinformation dans la communauté américaine d’origine asiatique. Nous sommes ravis de la voir plonger encore plus profondément dans son rythme nouvellement raffiné couvrant la vente au détail et le commerce, et d’aider à expliquer les mécanismes derrière les achats que nous effectuons.

Alanna Okun a été promu rédacteur en chef de The Goods. Alanna est d’abord arrivée chez Vox Media en tant que rédactrice d’essais pour Racked, et elle a aidé à lancer The Goods en tant que rédactrice adjointe. Elle a été une force directrice pour la section, de la gestion de notre série phare Le meilleur argent que j’ai jamais dépensé (y compris une version audio ! et un événement IRL pré-pandémique !) son bulletin d’information sur la culture Internet à succès. Elle continuera à conseiller le programme de bourses Vox.