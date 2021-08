Shiseido va vendre Laura Mercier, BareMinerals, Buxom – WWD

in

Shiseido America’s a signé un accord pour vendre certaines de ses marques de maquillage à une nouvelle société formée par la société de capital-investissement Advent International.

Grâce à l’accord, Shiseido vendra BareMinerals, Laura Mercier et Buxom à AI Beauty Holdings pour un montant non divulgué. WWD a précédemment annoncé que les entreprises étaient à vendre, alors que Shiseido cherche à se concentrer sur d’autres catégories. Récemment, Shiseido a vendu certains de ses actifs de soins personnels à CVC.

Advent, qui possède également l’entreprise capillaire à croissance rapide Olaplex, cherchera à développer les marques de maquillage, qui avaient eu du mal à trouver de la croissance sous la propriété de Shiseido. L’une des partenaires opérationnelles d’Advent, Janet Gurwitch, est la fondatrice de Laura Mercier. Pascal Hodayer a été nommé directeur général de la nouvelle activité AI Beauty.

Masahiko Uotani, président et chef de la direction du groupe Shiseido, a ajouté : « Bien que BareMinerals, Buxom et Laura Mercier aient fait partie intégrante de notre portefeuille et aient bénéficié de la gestion de Shiseido à ce jour, nous pensons qu’Advent est idéalement placé pour continuer à soutenir les trois marques aux côtés de leurs des équipes talentueuses vont de l’avant.

Horan I a ajouté qu’il avait confiance dans les marques restantes de l’entreprise, notamment Shiseido, Clé de Peau Beauté, NARS, Drunk Elephant et les marques de parfums. “Nous restons concentrés sur la réalisation d’investissements stratégiques dans l’ensemble du portefeuille et sur l’exploration d’autres opportunités potentielles qui correspondent à nos objectifs de beauté de la peau haut de gamme et de croissance mondiale”, a-t-il déclaré.

